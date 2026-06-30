Honor X80 Pro Max Satış Rekoru Kırdı: 11 000 mAh Kapasiteli Batarya

·63·Teknoloji
Honor X80 Pro Max Satış Rekoru Kırdı: 11 000 mAh Kapasiteli Batarya

Akıllı telefon pazarında orta ve bütçe dostu segment temsilcileri arasındaki rekabet yeni bir aşamaya geçti. Honor'un yeni Honor X80 Pro Max modeli, satışa çıktığı ilk gün şaşırtıcı sonuçlar elde ederek 2026 yılının en çok tercih edilen Android cihazlarından biri oldu. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni akıllı telefon satışın ilk gününde 45 000 adetten fazla satın alındı. Honor ürün yöneticisi Pen Ye, bu göstergeyi yüksek değerlendirerek, Honor X80 Pro Max'in bu yıl çıkış yapan tüm Android akıllı telefonlar arasında ilk gün satış hacmi bakımından mutlak lider olduğunu belirtti.

Eşi Benzeri Görülmemiş Enerji Kapasitesi ve Ekran Özellikleri

Cihazın bu kadar popüler olmasının temel nedeni teknik özellikleri, özellikle de batarya kapasitesi oldu. Honor X80 Pro Max modeli, 11 000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatıldı. Bu değer, modern akıllı telefonlar için rekor bir seviye olarak kabul ediliyor. Cihaz, 90 W gücünde hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve ayrıca 27 W güç ile diğer cihazlara enerji paylaşımı (ters şarj) imkanı sunuyor.

Üreticinin belirttiğine göre, bu güç kaynağı akıllı telefonun 26 saatten fazla süreyle kesintisiz canlı yayın (stream) yapmasına olanak tanıyor. Bu, özellikle içerik üreticileri ve gezginler için çok önemli bir detaydır.

Akıllı telefonun ekranı da dikkat çekici: 6,8 inçlik ekran 1.5K (1280 x 2788) çözünürlükte çalışıyor ve 120 Hz yenileme hızına sahip. En şaşırtıcı yanı ise ekranın maksimum parlaklığının 10 000 nit'e ulaşması, bu da güneş ışığı altında bile görüntünün mükemmel görünmesini sağlıyor.

Teknik Altyapı ve Yazılım

Honor X80 Pro Max'in performansından Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi sorumlu. Cihaz kullanıcılara birkaç farklı konfigürasyonla sunuluyor:

  • RAM: 8 GB'dan 12 GB'a kadar;
  • Dahili Hafıza: 512 GB'a kadar flash bellek;
  • Dört farklı konfigürasyon seçeneği.
Kamera tarafında cihaz, optik görüntü sabitleme (OIS) sistemine sahip 50 megapiksellik ana sensör ve 8 megapiksellik ön kamera ile donatıldı. Akıllı telefon, Android 16 işletim sistemi tabanlı MagicOS 10.0 arayüzü ile çalışıyor. Ekstra kolaylıklar olarak NFC modülü, kızılötesi port ve kaliteli ses veren stereo hoparlörler sayılabilir.

Bu modelin Özbekistan pazarına girişi, uygun fiyat ve yüksek otonomiyi önemseyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacağı bekleniyor. Cihazın küresel pazardaki nihai fiyatları ve bölgesel satış tarihleri henüz netleşiyor.

HonorAkıllı TelefonAndroidTeknolojiBatarya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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