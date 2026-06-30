Cumhurbaşkanı Özbekistan Milli Takımı'na Destek Çağrısında Bulundu

Cumhurbaşkanı, Özbekistan milli futbol takımının Dünya Kupası'ndaki katılımı hakkında görüşlerini bildirdi.

Milli takımın ABD ve Meksika sahalarında oynadığı maçların tüm halk tarafından büyük bir heyecanla takip edildiğini belirtti. Özbekistan milli takımı; FIFA sıralamasında 5. sıradaki Portekiz, 13. sıradaki Kolombiya ve birçok futbolcusu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Kongo milli takımlarına karşı sahaya çıktı.

Cumhurbaşkanı, bu karşılaşmaların futbolcular için önemli bir deneyim olduğunu ve Dünya Kupası atmosferini hissettiklerini vurguladı. Abbos Fayzullayev ve Eldor Shomurodov ise turnuvadaki ilk gollerini atarak taraftarları sevindirdi.

Milli takımın Dünya Kupası'ndaki katılımına ilişkin çeşitli görüşlerin dile getirildiği de kaydedildi.

Cumhurbaşkanı, "Ancak vatanımızın onurunu savunan milli takım üyelerimize aşırı duygusallıkla tepki göstermek veya onları suçlamak halkımızın tarzı değildir. Aksine, bugün onları desteklemek ve moral vermek her zamankinden daha önemlidir" dedi.

Toplantıda, büyük zaferler için futbolun geliştirilmesine daha geniş imkanlar sağlanması ve sektöre yapılan yatırımların artırılması görevi belirlendi. Öncelikle çocuk futboluna verilen önem artırılarak, bu spor dalının ulusal bir harekete dönüştürülmesi planlanıyor.

Özbekistan milli takımının, önümüzdeki yıl Ocak ayında Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Asya Kupası hazırlıkları şimdiden başlayacak.

Cumhurbaşkanı, "Takımımıza güveniyoruz ve bu turnuvada da tüm halkımızla birlikte onları destekleyeceğiz" dedi.