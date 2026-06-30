Cumhurbaşkanı Özbekistan Milli Takımı'na Destek Çağrısında Bulundu

·1·Spor
Cumhurbaşkanı Özbekistan Milli Takımı'na Destek Çağrısında Bulundu

Cumhurbaşkanı, Özbekistan milli futbol takımının Dünya Kupası'ndaki katılımı hakkında görüşlerini bildirdi.

Milli takımın ABD ve Meksika sahalarında oynadığı maçların tüm halk tarafından büyük bir heyecanla takip edildiğini belirtti. Özbekistan milli takımı; FIFA sıralamasında 5. sıradaki Portekiz, 13. sıradaki Kolombiya ve birçok futbolcusu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Kongo milli takımlarına karşı sahaya çıktı.

Cumhurbaşkanı, bu karşılaşmaların futbolcular için önemli bir deneyim olduğunu ve Dünya Kupası atmosferini hissettiklerini vurguladı. Abbos Fayzullayev ve Eldor Shomurodov ise turnuvadaki ilk gollerini atarak taraftarları sevindirdi.

Milli takımın Dünya Kupası'ndaki katılımına ilişkin çeşitli görüşlerin dile getirildiği de kaydedildi.

Cumhurbaşkanı, "Ancak vatanımızın onurunu savunan milli takım üyelerimize aşırı duygusallıkla tepki göstermek veya onları suçlamak halkımızın tarzı değildir. Aksine, bugün onları desteklemek ve moral vermek her zamankinden daha önemlidir" dedi.

Toplantıda, büyük zaferler için futbolun geliştirilmesine daha geniş imkanlar sağlanması ve sektöre yapılan yatırımların artırılması görevi belirlendi. Öncelikle çocuk futboluna verilen önem artırılarak, bu spor dalının ulusal bir harekete dönüştürülmesi planlanıyor.

Özbekistan milli takımının, önümüzdeki yıl Ocak ayında Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Asya Kupası hazırlıkları şimdiden başlayacak.

Cumhurbaşkanı, "Takımımıza güveniyoruz ve bu turnuvada da tüm halkımızla birlikte onları destekleyeceğiz" dedi.

ÖzbekistanPortekizKolombiyaKongoAbbos Fayzullayev
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
BEK
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jude Bellingham İngiltere'nin yeni lideri oldu: Messi gibi takımı sırtlıyorJude Bellingham İngiltere'nin yeni lideri oldu: Messi gibi takımı sırtlıyorBugün, 13:36Neymar, Alman Ekonomistin Yanlış Tahminini Sosyal Medyada Alaya AldıNeymar, Alman Ekonomistin Yanlış Tahminini Sosyal Medyada Alaya AldıBugün, 13:17Portekiz Milli Takımında Büyük Kayıp: Cristiano Ronaldo ve Takım Arkadaşları Ricardo Carvalho'ya Destek OluyorPortekiz Milli Takımında Büyük Kayıp: Cristiano Ronaldo ve Takım Arkadaşları Ricardo Carvalho'ya Destek OluyorBugün, 13:11Özbekistan futbolunun gururu Eldor Shomurodov 31 yaşına girdiÖzbekistan futbolunun gururu Eldor Shomurodov 31 yaşına girdiBugün, 12:44Jurgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı Hakkında Beklenmedik CevapJurgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı Hakkında Beklenmedik CevapBugün, 12:34Manchester City Başkanı Mareska hakkında önemli açıklama yaptıManchester City Başkanı Mareska hakkında önemli açıklama yaptıBugün, 12:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı