Shavkat Mirziyoyev'den Milli Takım Hakkında Önemli Çağrı

Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı hakkında görüşlerini bildirdi.

Devlet başkanı, futbolcuların tarihi Dünya Kupası'nda büyük bir deneyim kazandığını vurgulayarak, bugün onları eleştirmenin değil, aksine desteklemenin ve motive etmenin önemli olduğunu söyledi.

«Tüm halkımız tek yürek oldu»

Cumhurbaşkanı, milli takımın ABD ve Meksika sahalarındaki maçlarının tüm ülke tarafından büyük bir heyecanla takip edildiğini belirtti.

«Milli takımımızın maçlarını tüm halkımızla tek yürek olup büyük bir heyecanla izledik» dedi Shavkat Mirziyoyev.

Özbekistanlı futbolcular, grup aşamasında FIFA sıralamasında üst sıralarda yer alan güçlü rakiplere karşı sahaya çıktı.

Güçlü rakiplere karşı büyük deneyim

Milli takım 2026 Dünya Kupası'nda:

FIFA sıralamasında 5. sıradaki Portekiz;

13. sıradaki Kolombiya;

kadrosunda Avrupa kulüplerinde oynayan çok sayıda futbolcu bulunan Kongo DR

takımlarına karşı mücadele etti.

Cumhurbaşkanı, bu maçların futbolculara büyük bir deneyim kazandırdığını ve Dünya Kupası atmosferini hissettiklerini belirtti.

Fayzullayev ve Shomurodov tarihe geçti

Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov, Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk gollerine imza attı.

Bu goller milli futbol tarihinde özel bir yer edindi ve taraftarlara büyük sevinç yaşattı.

«Abbos Fayzullayev ve Eldor Shomurodov ilk gollerini atarak halkımıza mutluluk verdi» dedi Cumhurbaşkanı.

«Hata aramak halkımızın doğasında yok»

Devlet başkanı, milli takımın katılımı hakkında çeşitli görüşlerin dile getirildiğini de kaydetti.

Ancak, vatan onurunu savunan futbolculara aşırı duygusallıkla itiraz etmenin veya onlarda hata aramanın doğru olmadığını vurguladı.

«Aksine, bugün onları desteklemek ve motive etmek her zamankinden daha önemli» dedi Shavkat Mirziyoyev.

Büyük zaferler henüz gelmedi

Cumhurbaşkanı, Özbekistan futbolunun geleceğine de değindi.

Gelecekte:

futbol altyapısının geliştirilmesi;

sektöre yatırımların artırılması;

çocuk futboluna verilen önemin güçlendirilmesi;

genç yeteneklerin desteklenmesi

planlanıyor.

Devlet başkanının belirttiğine göre, milli futbolun en büyük zaferleri henüz önlerinde.

Asya Kupası hazırlıkları başlıyor

Ocak 2027'de Suudi Arabistan'da Asya Kupası düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı, bu turnuvaya hazırlıklara şimdiden başlanması gerektiğini belirtti.

«Takımımıza güveniyoruz ve bu turnuvada da tüm halkımızla onları destekleyeceğiz» dedi devlet başkanı.

İlk Dünya Kupası — gelecek için bir temel

Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sonuç açısından zorlu geçse de tarihi bir öneme sahip oldu.

Milli takım ilk kez dünyanın en güçlü takımlarına karşı Dünya Kupası sahasında oynadı ve gelecekteki büyük turnuvalar için önemli bir deneyim kazandı.

Sizce Özbekistan Asya Kupası'nda nasıl bir sonuç elde edebilir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.