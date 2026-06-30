Özbek Boksörleri Geniş Kadroyla Cakarta'ya Gidiyor

3–17 Temmuz tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Cakarta, U-19 ve U-23 yaş kategorileri Asya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Prestijli kıta şampiyonasında Özbekistan milli takımı geniş bir kadroyla yer alacak. Ülkemizi erkekler ve kadınlar kategorisinde toplam 38 boksör temsil edecek.

U-19 Erkekler Kadrosu

Özbekistan U-19 erkek milli takımı 10 sıklette mücadele edecek:

-50 kg: O‘tkirbek Norqosimov;

-55 kg: Elyor Rustamov;

-60 kg: Muhammadrizo Ukimov;

-65 kg: Ibrohim Shokirjonov;

-70 kg: Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev;

-75 kg: Suxrob Rahmatullayev;

-80 kg: Abror Sharipov;

-85 kg: Sardorbek Baxromxo‘jayev;

-90 kg: Asadbek Sultanboyev;

+90 kg: Islom Salixov.

Antrenörler: Julio Lee Echavarria, Sirojiddin Naimov ve Baxtiyor To‘raboyev.

U-19 Kadınlar Kadrosu

Kadınlar kategorisinde 8 boksörümüz ringe çıkacak:

-48 kg: Maftuna Musurmonova;

-51 kg: Nazokat Mardonova;

-54 kg: Sabrina Chakomanova;

-57 kg: Robiya Ravshanova;

-60 kg: Sevara Mamatova;

-65 kg: Rushanabonu Isoyeva;

-70 kg: Maftuna Yangiyeva;

-75 kg: Samira Turg‘unova.

Antrenörler: Temur Axbayev, Eldor Holmatov ve Nodirjon Irgashev.

U-23 Erkekler Kadrosu

U-23 erkek milli takımı da 10 sıklette yarışacak:

-50 kg: Amirbek Ismoilov;

-55 kg: Faryozbek Do‘smatov;

-60 kg: Abdurahmon Mahmudjonov;

-65 kg: Ilhomjon Irgashev;

-70 kg: Abdulloh Madaminov;

-75 kg: Abdulaziz Abdulhamidov;

-80 kg: Fazliddin Erkinboyev;

-85 kg: Norbek Abdullayev;

-90 kg: Samir Sobirov;

+90 kg: Ozodbek Aliyev.

Antrenörler: Juan Enrique Steiners, Akmal Hasanov, Alimardon Dostonov, Ramzjon Ahmedov ve Sherzodbek Ahmadjonov.

U-23 Kadınlar Kadrosu

U-23 kadınlar kategorisinde de 10 temsilcimiz yer alacak:

-48 kg: Robiyaxon Baxtiyorova;

-51 kg: Gulsevar Ganiyeva;

-54 kg: Uzukjamol Yunusova;

-57 kg: Xumorabonu Mamajonova;

-60 kg: Mushtariybonu Ibroximjonova;

-65 kg: Sevinch Xurramova;

-70 kg: Rayhona Qurbonboyeva;

-75 kg: Oysha Toirova;

-80 kg: Ruxshona Parpiyeva;

+80 kg: Sobiraxon Shaxobiddinova.

Antrenörler: Barbaro Fernandez Jimenez, Islom Tadjiboyev, Shahzoda Umarova ve Lazizbek Sharifjonov.

Delegasyon Kadrosu da Geniş

Özbekistan delegasyonuna sadece sporcular ve antrenörler değil, aynı zamanda tıbbi ve teknik uzmanlar da dahil edildi.

Doktor: Komiljon Rasulov.

Fizyoterapist: Jesus Alberto.

Hakem: Bekjon Yusupov.

Temel Hedef Madalya Mücadelesi

Cakarta'daki kıta şampiyonası, genç boksörler için uluslararası deneyim kazanma ve potansiyellerini sergileme fırsatı olacak.

Özbek boks okulu son yıllarda büyük turnuvalarda yüksek sonuçlar elde etmektedir. Bu nedenle Cakarta şampiyonasında da temsilcilerimizden birçok madalya bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgiyi Özbekistan Boks Federasyonu paylaştı.

Sizce Cakarta'da hangi genç boksörlerimiz en yüksek sonucu elde edecek? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve makaleyi sporseverlere gönderin.