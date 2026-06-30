Yapay Zeka Ekonomisi: OKX Ajanların Birbirini Kiraladığı Platformayı Başlattı

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan OKX, yapay zeka (AI) ajanları için tasarlanmış yenilikçi bir pazaryeri tanıttı. Bu platform aracılığıyla AI programları sadece insanlara hizmet vermekle kalmayacak, aynı zamanda bağımsız olarak birbirlerini işe alabilecek, hizmetler için ödeme yapabilecek ve karşılıklı güvene dayalı bir itibar zinciri oluşturabilecekler. Bu adım, teknoloji dünyasında yeni bir “ajanlar ekonomisine” doğru atılmış önemli bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

OKX AI adı verilen bu pazar, Salı gününden itibaren geliştiricilere kapılarını açtı. İlk kapalı beta test sürecine yaklaşık 50 hizmet sağlayıcı katıldı. Platform, OKX tarafından daha önce geliştirilen teknolojilere dayanmakta olup AI ajanlarına dijital cüzdanları yönetme, stablecoin'ler aracılığıyla ödemeler gerçekleştirme ve blokzincir ağında kimliklerini doğrulama imkanı tanıyor.

Yeni Ekonomik Model ve Mikro Ödemeler

OKX kurucusu ve CEO'su Star Xu, TechCrunch'a verdiği mülakatta, önümüzdeki on yıl içinde yıllık geliri milyon dolarları aşan “tek kişilik şirketlerin” döneminin geleceğini vurguladı. Xu'ya göre, geleneksel finansal altyapı insanlar için kurulmuştur, ancak otonom programlar için tamamen yeni bir sistem gereklidir. OKX, tam olarak bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Şirketin pazarlama direktörü Haider Rafique, önümüzdeki beş yıl içinde “ajan ticareti” pazarının trilyon dolarlık bir değere ulaşacağını öngörüyor. Bu pazarın temelini, insanlar için uygun olmayan ancak programlar için oldukça ideal olan mikro ödemeler oluşturuyor. Blokzincir teknolojisi sayesinde AI ajanları, günde 24 saat kesintisiz olarak işlemler gerçekleştirebilecek.

Platformun ilk ortakları arasında güvenlik alanında uzmanlaşan CertiK ve piyasa verileri sağlayan CoinAnk gibi şirketler yer alıyor. Örneğin, CertiK hizmeti, bir AI ajanının herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce kripto cüzdanın veya token'ın güvenliğini kontrol etmesine olanak tanıyor. GenLayer projesi ise ajanlar arasındaki sözleşme anlaşmazlıklarını çözen bir altyapı sunuyor.

Güvenlik ve Gelecek Perspektifleri

OKX temsilcileri, yeni pazaryerinde kripto para borsasında kullanılan tüm güvenlik önlemlerinin, dolandırıcılık tespiti ve mevzuat uyum sistemleri dahil olmak üzere uygulanacağını belirtti. Bu, AI ajanları arasındaki finansal ilişkilerin şeffaf ve güvenli olmasını sağlayacak.

Bu proje, OKX stratejisinin sadece bir ticaret platformu olarak kalmayıp, kapsamlı bir fintech şirketine dönüşme yolundaki bir sonraki adımıdır. Dünya çapında 150 milyondan fazla kullanıcısı olan borsa, gelecekte müşterilerinin sadece insanlar değil, aynı zamanda otonom hareket eden programlar olacağına inanıyor.

Google, Microsoft ve OpenAI gibi devlerin de kendi AI ajanlarını geliştirdiği bir dönemde OKX, onları finansal olarak birbirine bağlayan bir köprü görevi görmeye başladı. Bu durum, blokzincir tabanlı sistemlerin coğrafi sınır tanımaması nedeniyle, gelişmekte olan pazarlardaki geliştiriciler için de yeni küresel fırsat kapıları açabilir.