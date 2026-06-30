Android Akıllı Telefonlarda Alisa AI Ana Asistan Olarak Ayarlanabiliyor

·17·Teknoloji
Android Akıllı Telefonlarda Alisa AI Ana Asistan Olarak Ayarlanabiliyor

Rusya merkezli Yandex şirketi, yapay zeka tabanlı sesli asistanı Alisa AI'nın Android işletim sistemli cihazlarda ana dijital asistan olarak seçilebilme özelliğini sundu. Bu yenilik, kullanıcıların Google Gemini veya Google Assistant yerine Yandex sinir ağını sistem düzeyinde kullanmalarına olanak tanıyor. Artık asistan, herhangi bir uygulama üzerindeyken özel bir jestle veya navigasyon tuşuna basılı tutularak çağrılabiliyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yandex basın servisinin bildirdiğine göre, bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, sinir ağının temel yeteneklerine doğrudan ve hızlı erişim sağlıyor. Alisa AI artık sadece basit sesli komutları yerine getirmiyor, aynı zamanda metin analizi yapma, görseller oluşturma ve karmaşık soruları yanıtlama konusunda kullanıcının sürekli refakatçisi haline geliyor. Bunun, özellikle çok görevli modda çalışanlar için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Sinir ağı yetenekleri ve günlük görevler

Yeni mod, kullanıcının mevcut faaliyetinden kopmadan sorunları çözmesine imkan tanıyor. Örneğin, bir makale okuma sırasında anlaşılmayan bir terimle karşılaşıldığında, ayrı bir tarayıcı açmadan Alisa AI'dan açıklama istenebiliyor. Ayrıca asistan şu fonksiyonları yerine getirebiliyor:

  • Metin ve sesli sorguların işlenmesi;
  • Kullanıcı isteğine göre orijinal görseller ve tebrik kartları oluşturma;
  • Yabancı dildeki metinlerin çevrilmesi;
  • Müzik dinleme yönetimi ve akıllı ev cihazlarıyla çalışma;
  • Hava durumu bilgileri, zamanlayıcı ve alarm ayarları.
Buna ek olarak, akıllı telefon kamerasını kullanarak nesne tanıma fonksiyonu önemli ölçüde geliştirildi. Kullanıcı kamerayı bir bitkiye, ürün içeriğine veya teknik kılavuza yönelttiğinde, Alisa AI nesne hakkında detaylı bilgi veriyor. Bu fonksiyon, yabancı dildeki menülerin çevrilmesinde veya karmaşık şemaların anlaşılmasında da yardımcı oluyor.

Ana asistan olarak nasıl ayarlanır?

Alisa AI'yı Android cihazda standart asistan olarak belirlemek için kullanıcının akıllı telefon ayarlarına girmesi gerekir. İşlem, "Uygulamalar" bölümündeki "Varsayılan uygulamalar" (Default apps) menüsü üzerinden gerçekleştirilir. Orada "Dijital asistan" (Digital assistant) satırını seçip listeden Yandex uygulamasını belirlemek yeterlidir.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu değişiklik yapay zeka pazarındaki rekabeti daha da artıracaktır. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu güncelleme günceldir, çünkü Yandex ekosistemi bölgemizde yaygındır ve birçok hizmet yerel dil ve koşullara uyarlanmıştır. ixbt.com verilerine göre, üretken sinir ağının sistem düzeyinde entegre edilmesi kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecektir.

Özetle Yandex, yapay zeka alanındaki geliştirmelerini mobil platformlara daha derinlemesine entegre ediyor. Bu, kullanıcılara Google ekosisteminden kısmen bağımsız olma ve kendileri için uygun olan akıllı asistanı seçme imkanı tanıyor.

YandexAlisa AIAndroidYapay ZekaAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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