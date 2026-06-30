WhatsApp Kullanıcıları İçin Benzersiz Takma Ad Sistemi Başlatıldı

·0·Teknoloji
WhatsApp Kullanıcıları İçin Benzersiz Takma Ad Sistemi Başlatıldı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla uzun zamandır beklenen bir yeniliği hayata geçiriyor. Artık platform kullanıcıları, kendilerine özel benzersiz kullanıcı adları (username) kaydetme imkanına sahip oldu. Bu sistem, mesajlaşma sırasında telefon numarasının yabancılara ifşa edilmemesini sağlıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, WhatsApp ekibi şimdiden bir grup kullanıcı için takma ad alma fonksiyonunu aktif hale getirdi. Bu adım, mesajlaşma uygulamasının Telegram gibi rakipleriyle arasındaki teknolojik farkı kapatmaya hizmet ediyor. Artık bir kişiyi bulmak için onun on iki haneli telefon kodunu bilmeye gerek yok, sadece benzersiz kullanıcı adını aramaya yazmak yeterli.

Gizliliğin Yeni Aşaması

Yeni fonksiyonun en önemli yönü, kişisel veri korumasını güçlendirmesidir. Kullanıcılar takma adlarını seçmenin yanı sıra, özel bir "isim anahtarı" (pin kodu) belirleme imkanına da sahip olacaklar. Bu, birisi kullanıcı adınızı bilse bile, bu gizli kod olmadan size mesaj gönderemeyeceği anlamına geliyor. Bu yöntemin, spam mesajlardan ve istenmeyen iletişimden korunmada etkili bir araç olması bekleniyor.

Şu anda bu özellik sınırlı bir kullanıcı grubu arasında test ediliyor. WhatsApp resmi temsilcilerinin belirttiğine göre, fonksiyon önümüzdeki aylarda herkes için genel kullanıma sunulacak. Sistem tamamen devreye girdiğinde, kullanıcılar beğendikleri ve henüz alınmamış kısa isimleri rezerve edebilecekler.

Kullanıcı adını seçmek veya değiştirmek için uygulama içindeki şu adımlar izlenmelidir:

  • Ayarlar (Settings) menüsüne girin;
  • Hesap (Account) bölümünü seçin;
  • Kullanıcı Adı (Username) satırına gidin.

Belirtmek gerekir ki, bu fonksiyon şu an için yalnızca WhatsApp'ın mobil uygulamalarında (Android ve iOS) mevcuttur. Bilgisayarlar için tasarlanan desktop versiyonlarında takma ad ayarlama imkanının biraz daha geç gelmesi tahmin ediliyor. Özbekistan'daki kullanıcılar için de bu güncelleme kademeli olarak sunulacak; bu da yerel girişimcilerin ve bloggerların kendi marka isimlerini uygulamada rezerve etmelerine olanak tanıyacak.

Uzmanlara göre, WhatsApp'ın bu adımı platformun sosyal ağ elementlerine yaklaştığının bir göstergesidir. Telefon numarasına olan bağımlılığın azalması, kullanıcıların anonimliğini sağlarken aynı zamanda uygulama içindeki küresel arama sistemini daha da geliştirecektir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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