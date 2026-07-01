Barcelona Harry Kane Transferinden Tamamen Vazgeçti: Nedenleri Belli Oldu

·35·Spor
Barcelona Harry Kane Transferinden Tamamen Vazgeçti: Nedenleri Belli Oldu

İspanya'nın Barcelona kulübü, Münih'in Bayern ekibi forveti Harry Kane'in transferi için yürütülen görüşmeleri resmen durdurdu. Katalanlar, uzun süre boyunca İngiliz golcüyü Robert Lewandowski'nin yerine uygun bir aday olarak değerlendirmişti ancak bir dizi ciddi faktör bu anlaşmanın gerçekleşmemesine neden oldu. Bunu Goal.com bildiriyor .

Marca'nın haberine göre, Barcelona sportif direktörü Deco, şu anda takımın hücum hattını güçlendirmek için diğer seçeneklere odaklanmaya karar verdi. Robert Lewandowski'nin ayrılığından sonra oluşan boşluğu doldurmak kulüp için öncelikli görev olmaya devam ediyor, ancak Harry Kane seçeneği artık tamamen gündemden çıkarıldı.

Transfer Neden Gerçekleşmedi?

Transferin durdurulmasının öncelikli nedeni futbolcunun kendi tutumuydu. Harry Kane, Barcelona yönetimine Almanya'daki hayatından tamamen memnun olduğunu ve Allianz Arena'dan ayrılma niyetinde olmadığını bildirdi. 32 yaşındaki forvet, Bayern ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor.

Ayrıca, Bayern yönetimi de yıldızını satma niyetinde değil. Dört yıl önce Robert Lewandowski Katalonya'ya geçmek için kulüple çatışmış olsa da, Harry Kane böyle bir yol izlemek istemiyor. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 61 gol atarak rekor kıran forvet, Münih kulübü projesinin merkezinde kalmaya devam edecek.

Yeni Hedef — Julian Alvarez

Barcelona artık tüm dikkatini Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'e çevirdi. Arjantinli futbolcuyu kadroya katmak kolay olmayacak, çünkü Madrid kulübü golcüsünü ligdeki ana rakibine satmak istemiyor. Buna rağmen Deco, dünya şampiyonu için son bir belirleyici hamle yapmayı planlıyor.

Eğer Julian Alvarez transferi de gerçekleşmezse, Barcelona mali istikrarı korumak amacıyla iç kaynakları kullanacak. Teknik heyet, yeni bir forvet satın almak yerine mevcut oyuncuların rollerini değiştirerek sorunu çözmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda aşağıdaki oyuncular santrafor veya "sahte dokuz" görevini üstlenebilir:

  • Dani Olmo
  • Ferran Torres
  • Lamine Yamal
Kulüp yetkilileri, bu çok yönlü futbolcular yardımıyla hücumdaki üretkenliği koruyabileceklerine inanıyor. Bu durum, Barcelona'nın ekonomik açıdan zor bir dönemde riskli harcamalardan kaçınmasına olanak tanıyacak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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