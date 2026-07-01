Noni Madueke, Jude Bellingham hakkında: “Onun seviyesi kimseyi şaşırtmamalı”

·19·Spor
Noni Madueke, Jude Bellingham hakkında: “Onun seviyesi kimseyi şaşırtmamalı”

İngiltere milli takımı ve Londra'nın Arsenal kulübü kanat oyuncusu Noni Madueke, takım arkadaşı Jude Bellingham'a yönelik eleştiriler hakkında konuştu. Real Madrid orta saha oyuncusunun dünya çapında bir yetenek olduğunu vurgulayan Madueke, sahadaki performansından şüphe duymanın mantıksız olduğunu belirtti. Madueke'ye göre Bellingham, en kritik anlarda takımı kurtarabilen nadir futbolculardan biri. Goal.com haber veriyor.

Dünya Kupası kapsamında Panama milli takımına karşı oynanan maçta (2:0) Jude Bellingham maçın kahramanı oldu. Thomas Tuchel'in öğrencileri rakip savunmayı aşmakta zorlanırken, durumu değiştiren isim Bellingham oldu. Bukayo Saka'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından golü atarak skoru açtı ve takımına psikolojik üstünlük sağladı.

Kısa süre sonra Bellingham, oyun kurucu yeteneklerini de sergiledi. Onun net pası sonrası Harry Kane kafa vuruşuyla golü kaydederek skoru güvence altına aldı. Her iki gole de doğrudan katkı sağlayan Jude, üst üste ikinci maçta da maçın en iyi futbolcusu seçildi. Goal.com'un haberine göre bu sonuç, eleştirmenlerine verilmiş yerinde bir cevap oldu.

İstikrar ve yüksek seviye

Gana ile oynanan golsüz beraberliğin ardından Bellingham'ın kendisinin de oyunundan memnun kalmadığını belirttiği biliniyordu. Ancak Noni Madueke, ESPN'e verdiği röportajda bu görüşlere katılmadığını ifade etti. Madueke'ye göre Bellingham, yıllardır aynı yüksek seviyeyi koruyor ve Panama maçındaki performansı beklenmedik bir durum değil.

“Onu dünya çapında bir oyuncu olarak görüyorum. Onu her izlediğimde neredeyse aynı, yüksek seviyedeki hareketleri görüyorum. Son maç birilerini şaşırttıysa, bunu anlamıyorum. Yıllardır böyle oynuyor ve bu onun için normal bir durum”, dedi Arsenal kanat oyuncusu.

Bellingham, şu anki Dünya Kupası'nda üç gole doğrudan katk sağlamış durumda. Bu istatistikle takım kaptanı Harry Kane ile eşitlendi. Madueke, her iki futbolcunun da takım için öneminin tartışılmaz olduğunu, özellikle zor durumlarda sorumluluk aldıklarını özellikle belirtti.

İngiltere milli takımı play-off aşamasına hazırlanırken, taraftarlar ve uzmanlar ana umudu Bellingham-Kane tandemine bağlıyor. Madueke, bu liderlerin form grafiğinin turnuvar sonuna kadar sürmesini diledi; zira şampiyonluk yolunda onların becerilerinin belirleyici olacağı şüphesiz.

İngiltereJude BellinghamNoni MaduekeReal MadridDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Roberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekiz Teknik Direktörü Cristiano Ronaldo Nedeniyle SuçlanıyorRoberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekiz Teknik Direktörü Cristiano Ronaldo Nedeniyle SuçlanıyorBugün, 01:59Barcelona Harry Kane Transferinden Tamamen Vazgeçti: Nedenleri Belli OlduBarcelona Harry Kane Transferinden Tamamen Vazgeçti: Nedenleri Belli OlduBugün, 01:37Fransa - İsveç maçı: Canlı metin anlatımıFransa - İsveç maçı: Canlı metin anlatımıBugün, 01:05Lamine Yamal: “Barcelona'nın 10 numarasıyım, baskıdan korkmuyorum”Lamine Yamal: “Barcelona'nın 10 numarasıyım, baskıdan korkmuyorum”Bugün, 00:56Fransa ve İsveç Maçı İçin Kadrolar AçıklandıFransa ve İsveç Maçı İçin Kadrolar AçıklandıBugün, 00:56Erling Haaland Norveç'i 2026 Dünya Kupası Play-off Aşamasına TaşıdıErling Haaland Norveç'i 2026 Dünya Kupası Play-off Aşamasına TaşıdıBugün, 00:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı