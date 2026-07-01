Noni Madueke, Jude Bellingham hakkında: “Onun seviyesi kimseyi şaşırtmamalı”

İngiltere milli takımı ve Londra'nın Arsenal kulübü kanat oyuncusu Noni Madueke, takım arkadaşı Jude Bellingham'a yönelik eleştiriler hakkında konuştu. Real Madrid orta saha oyuncusunun dünya çapında bir yetenek olduğunu vurgulayan Madueke, sahadaki performansından şüphe duymanın mantıksız olduğunu belirtti. Madueke'ye göre Bellingham, en kritik anlarda takımı kurtarabilen nadir futbolculardan biri. Goal.com haber veriyor.

Dünya Kupası kapsamında Panama milli takımına karşı oynanan maçta (2:0) Jude Bellingham maçın kahramanı oldu. Thomas Tuchel'in öğrencileri rakip savunmayı aşmakta zorlanırken, durumu değiştiren isim Bellingham oldu. Bukayo Saka'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından golü atarak skoru açtı ve takımına psikolojik üstünlük sağladı.

Kısa süre sonra Bellingham, oyun kurucu yeteneklerini de sergiledi. Onun net pası sonrası Harry Kane kafa vuruşuyla golü kaydederek skoru güvence altına aldı. Her iki gole de doğrudan katkı sağlayan Jude, üst üste ikinci maçta da maçın en iyi futbolcusu seçildi. Goal.com'un haberine göre bu sonuç, eleştirmenlerine verilmiş yerinde bir cevap oldu.

İstikrar ve yüksek seviye

Gana ile oynanan golsüz beraberliğin ardından Bellingham'ın kendisinin de oyunundan memnun kalmadığını belirttiği biliniyordu. Ancak Noni Madueke, ESPN'e verdiği röportajda bu görüşlere katılmadığını ifade etti. Madueke'ye göre Bellingham, yıllardır aynı yüksek seviyeyi koruyor ve Panama maçındaki performansı beklenmedik bir durum değil.

“Onu dünya çapında bir oyuncu olarak görüyorum. Onu her izlediğimde neredeyse aynı, yüksek seviyedeki hareketleri görüyorum. Son maç birilerini şaşırttıysa, bunu anlamıyorum. Yıllardır böyle oynuyor ve bu onun için normal bir durum”, dedi Arsenal kanat oyuncusu.

Bellingham, şu anki Dünya Kupası'nda üç gole doğrudan katk sağlamış durumda. Bu istatistikle takım kaptanı Harry Kane ile eşitlendi. Madueke, her iki futbolcunun da takım için öneminin tartışılmaz olduğunu, özellikle zor durumlarda sorumluluk aldıklarını özellikle belirtti.

İngiltere milli takımı play-off aşamasına hazırlanırken, taraftarlar ve uzmanlar ana umudu Bellingham-Kane tandemine bağlıyor. Madueke, bu liderlerin form grafiğinin turnuvar sonuna kadar sürmesini diledi; zira şampiyonluk yolunda onların becerilerinin belirleyici olacağı şüphesiz.