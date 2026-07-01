Pokerde insanları yenen DeepMind ekibi şimdi borsada milyarlar yönetiyor

Yapay zeka alanındaki en prestijli araştırma merkezlerinden biri olarak kabul edilen DeepMind şirketinin eski çalışanları, finans piyasalarında gerçek bir devrim yaratmaya başladı. Zamanında profesyonel poker oyuncularını mağlup eden algoritma yazarları, artık deneyimlerini borsa piyasalarına uyguluyor. Prag'da kurulan EquiLibre Technologies girişimi, Series A yatırım aşamasının ardından 500 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Techcrunch.com haberine göre.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre, bu yatırım turuna Creandum girişim sermayesi fonu liderlik etti. Yatırımın kesin miktarı açıklanmasa da, Creandum temsilcisi Cameron Sellers, bunun şirketin tarihindeki tek bir projeye yapılan en büyük yatırım olduğunu doğruladı. Bu durum, teknoloji dünyasında oyun algoritmaları ile finans piyasaları arasındaki benzerliğin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Pokerden Wall Street sokaklarına

Poker ve borsayı birbirine bağlayan temel faktör, "reinforcement learning" (pekiştirmeli öğrenme) yöntemidir. Burada yapay zeka modeli, belirli bir ödül, yani kâr karşılığında kendi kendini eğitir. EquiLibre Technologies CEO'su Martin Schmid, finans piyasalarında sonucun değerlendirilmesinin çok kolay olduğunu, algoritmanın ne kadar para kazandığının onun verimliliğini gösterdiğini belirtti.

Şu anda şirket, Tower Research Capital kant fonu ile iş birliği içinde NASDAQ ve S&P 500 endeksleri kapsamında her gün milyarlarca dolarlık ticaret işlemleri gerçekleştiriyor. En dikkat çekici olanı ise, 2022'de kurulduğundan beri bu algoritmaların tek bir ayı zararla kapatmamış olmasıdır. Bu sonuç, en deneyimli traderlar için bile şaşırtıcı bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Şirketin kurucuları — Martin Schmid, Rudolf Kadlec ve Matej Moravcik — finans sektöründen gelmiyorlar. Google bünyesindeki DeepMind laboratuvarında DeepStack programını geliştirmişlerdi. Bu program, Texas hold’em pokerinde insanları yenen dünyadaki ilk yapay zeka olmuştu. Danışma kurullarında ise 2024 yılında Turing Ödülü'ne layık görülen efsanevi bilim insanı Rich Sutton da yer alıyor.

Prag — yapay zekanın yeni merkezi

Birçok BT uzmanı Silikon Vadisi'ne yönelirken, EquiLibre ekibi kendi vatanları olan Çekya'ya dönmeye karar verdi. Schmid'e göre, Prag'da çalışmanın kendine has avantajları var. Burada personel devir hızı daha düşük ve her iki ayda bir çıkan yeni "sansasyonel" projeler uzmanların dikkatini dağıtmıyor. Şu anda ekip 25 kişiden oluşuyor ve çoğunluğu Google ve diğer teknoloji devlerinden dönen Çek mühendisler.

EquiLibre, yakın gelecekte Orta ve Doğu Avrupa'daki en büyük hesaplama kümelerinden birini devreye almayı planlıyor. Bu, onların daha karmaşık piyasa analizleri yapmalarına olanak tanıyacak. Şirket daha önce ElevenLabs ve UiPath gibi projeleri destekleyen Credo fonundan da yatırım almıştı.

Finans piyasalarında otomasyon yeni bir şey olmasa da, eski DeepMind çalışanlarının yaklaşımı, hassasiyeti ve esnekliği ile öne çıkıyor. Eğer algoritmaları mevcut büyüme hızını korursa, bu durum geleneksel hedge fonları ve yatırım bankaları için ciddi bir rekabet yaratacaktır. Duygulardan arınmış ve saniyede binlerce analiz yapan bir makine, insan faktöründen her zaman bir adım önde olacaktır.