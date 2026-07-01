Fransa - İsveç maçı: Canlı metin anlatımı

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ve İsveç milli takımları karşı karşıya geliyor. Mücadele 1 Temmuz günü TSİ 00:00'da başlayacak.

Zamin.uz sitesinde bu maçın canlı metin anlatımı yapılacaktır. Karşılaşma boyunca goller, tehlikeli pozisyonlar, şutlar, kartlar, oyuncu değişiklikleri ve diğer önemli anlar anlık olarak aktarılacaktır.

Fransa milli takımı maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlıyor. Kalede Mike Maignan görev alıyor. Savunma hattında Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba ve Lucas Digne yer alıyor.

Ön liberoda Aurélien Tchouaméni ve Adrien Rabiot görev yapacak. Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Bradley Barcola hücum organizasyonlarına destek verecek. İleri uçta ise takım kaptanı Kylian Mbappé oynayacak.

Fransa'nın ilk 11'i:

• Mike Maignan

• Jules Koundé

• Dayot Upamecano

• William Saliba

• Lucas Digne

• Aurélien Tchouaméni

• Adrien Rabiot

• Ousmane Dembélé

• Michael Olise

• Bradley Barcola

• Kylian Mbappé

İsveç milli takımı ise sahaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkıyor. Kalede Jacob Widell-Zetterström yer alıyor. Savunmanın merkezinde Victor Lindelöf ve Gustaf Lagerbielke görev yapacak.

Orta sahada O. Stru, Lucas Bergvall, Yasin Ayari ve Daniel Svensson sahada olacak. Hücumda ise Alexander Isak ve Anthony Elanga, Viktor Gyökeres'i destekleyecek.

İsveç'in ilk 11'i:

• Jacob Widell-Zetterström

• Gabriel Gudmundsson

• Victor Lindelöf

• Gustaf Lagerbielke

• O. Stru

• Lucas Bergvall

• Yasin Ayari

• Daniel Svensson

• Alexander Isak

• Anthony Elanga

• Viktor Gyökeres

Kazanan takım Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselecek. Maçın tüm önemli anlarını Zamin.uz üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.