Fransa - İsveç maçı: Canlı metin anlatımı

·96·Spor
Fransa - İsveç maçı: Canlı metin anlatımı

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ve İsveç milli takımları karşı karşıya geliyor. Mücadele 1 Temmuz günü TSİ 00:00'da başlayacak.

Zamin.uz sitesinde bu maçın canlı metin anlatımı yapılacaktır. Karşılaşma boyunca goller, tehlikeli pozisyonlar, şutlar, kartlar, oyuncu değişiklikleri ve diğer önemli anlar anlık olarak aktarılacaktır.

Fransa milli takımı maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlıyor. Kalede Mike Maignan görev alıyor. Savunma hattında Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba ve Lucas Digne yer alıyor.

Ön liberoda Aurélien Tchouaméni ve Adrien Rabiot görev yapacak. Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Bradley Barcola hücum organizasyonlarına destek verecek. İleri uçta ise takım kaptanı Kylian Mbappé oynayacak.

Fransa'nın ilk 11'i:

• Mike Maignan
• Jules Koundé
• Dayot Upamecano
• William Saliba
• Lucas Digne
• Aurélien Tchouaméni
• Adrien Rabiot
• Ousmane Dembélé
• Michael Olise
• Bradley Barcola
• Kylian Mbappé

İsveç milli takımı ise sahaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkıyor. Kalede Jacob Widell-Zetterström yer alıyor. Savunmanın merkezinde Victor Lindelöf ve Gustaf Lagerbielke görev yapacak.

Orta sahada O. Stru, Lucas Bergvall, Yasin Ayari ve Daniel Svensson sahada olacak. Hücumda ise Alexander Isak ve Anthony Elanga, Viktor Gyökeres'i destekleyecek.

İsveç'in ilk 11'i:

• Jacob Widell-Zetterström
• Gabriel Gudmundsson
• Victor Lindelöf
• Gustaf Lagerbielke
• O. Stru
• Lucas Bergvall
• Yasin Ayari
• Daniel Svensson
• Alexander Isak
• Anthony Elanga
• Viktor Gyökeres

Kazanan takım Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselecek. Maçın tüm önemli anlarını Zamin.uz üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.

Canlı anlatımCANLI
12'
Ousmane Dembélé (Fransa) rakibini geçmeye çalışırken topu dışarı attı. Top oyun dışına çıktı ve İsveç kale vuruşu kullandı.
12'
Elliot Strood (İsveç) umut verici bir orta kesti ancak top forvetlerden hiçbirine ulaşmadı. Top oyun dışına çıktı ve Fransa kale vuruşu kullandı.
8'
Yasin Ayari (İsveç) sert bir hareket yaptı ve Danny McKellar kural ihlali için düdüğünü çaldı.
6'
Michael Olise (Fransa) Bradley Barcola'ya uzun bir orta gönderdi ancak Jacob Widell Zetterström kalesinden çıkıp topu kontrol etti.
5'
Harika savunma. Ousmane Dembélé (Fransa) ceza sahası içinde Kylian Mbappé'yi bulmaya çalıştı ancak pas kesildi.
10'
Fransa, güzel paslar ve hareketlerle oyun kuruyor; yeni bir atak fırsatı yaratmak için kısa paslarla ilerliyor.
5'
Michael Olise (Fransa) uzaktan serbest vuruş kullandı ancak savunmacı topu uzaklaştırmayı başardı.
4'
Hakem Danny McKellar, Yasin Ayari'nin (İsveç) yaptığı faulü görerek hemen düdüğünü çaldı. Fransa serbest vuruş kazandı. Bakalım buradan ne çıkaracaklar.
3'
Alexander Isak (İsveç) ceza sahası sınırında zor bir pası mükemmel kontrol etti ve kalenin ortasına doğru sert bir şut çıkardı, ancak kaleci topu güçlükle çeldi.
2'
Lucas Digne (Fransa), Kylian Mbappé'ye uzun bir pas attı; forvet topu iyi kontrol etti ancak savunmacıları geçemeyip topu kaybetti. Aut İsveç lehine.
1'
Hakem oyunu başlattı! MetLife Stadyumu'nda Fransa — İsveç maçı başladı. İlk top İsveç'te.
FransaİsveçKylian MbappéViktor GyökeresAlexander Isak
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Roberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekiz Teknik Direktörü Cristiano Ronaldo Nedeniyle SuçlanıyorRoberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekiz Teknik Direktörü Cristiano Ronaldo Nedeniyle SuçlanıyorBugün, 01:59Barcelona Harry Kane Transferinden Tamamen Vazgeçti: Nedenleri Belli OlduBarcelona Harry Kane Transferinden Tamamen Vazgeçti: Nedenleri Belli OlduBugün, 01:37Noni Madueke, Jude Bellingham hakkında: “Onun seviyesi kimseyi şaşırtmamalı”Noni Madueke, Jude Bellingham hakkında: “Onun seviyesi kimseyi şaşırtmamalı”Bugün, 01:30Maresca, Manchester City'de yedi futbolcuyla yollarını ayırabilirMaresca, Manchester City'de yedi futbolcuyla yollarını ayırabilirBugün, 01:29Lamine Yamal: “Barcelona'nın 10 numarasıyım, baskıdan korkmuyorum”Lamine Yamal: “Barcelona'nın 10 numarasıyım, baskıdan korkmuyorum”Bugün, 00:56Fransa ve İsveç Maçı İçin Kadrolar AçıklandıFransa ve İsveç Maçı İçin Kadrolar AçıklandıBugün, 00:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı