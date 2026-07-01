Maresca, Manchester City'de yedi futbolcuyla yollarını ayırabilir

Manchester City'de Pep Guardiola sonrası yeni dönemin büyük değişikliklerle başlaması bekleniyor. Kulübün yeni teknik direktörü Enzo Maresca ve sportif direktör Hugo Viana, mevcut kadroyu gözden geçirerek bir dizi oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır.

İngiliz kulübü sadece yeni transferler yapmakla kalmayıp, takım içi rekabeti artırmak ve maaş bütçesini dengelemek adına birçok oyuncuyla yollarını ayırabilir.

Maresca ile üç yıllık sözleşme imzalandı

Manchester City, 29 Haziran'da Enzo Maresca'nın teknik direktör olarak atandığını resmen duyurdu. İtalyan çalıştırıcı ile 2029 yazına kadar geçerli üç yıllık bir sözleşme yapıldı.

Manchester ekibi, Maresca'yı serbest bırakması için Chelsea'ye 17 milyon sterlin tazminat ödedi. İtalyan teknik adamın kendisi de Londra kulübüyle özel bir mali anlaşmaya vardı.

Bu, Maresca'nın Manchester City'deki üçüncü dönemi olacak. Daha önce kulüp akademisini yönetmiş, ardından Guardiola'nın teknik ekibinde yer alarak 2022/2023 sezonundaki tarihi üçlemeye katkıda bulunmuştu.

Maresca, imza töreninin ardından, "Bu kulübü, beklentilerini ve hedeflerini çok iyi biliyorum. Kazanmak, güzel futbol oynamak ve baskıdan keyif almak istiyorum" dedi.

Ayrılması muhtemel yedi futbolcu kim?

The Athletic'in haberine göre, Manchester City yaz transfer döneminde şu yedi futbolcuyla yollarını ayırabilir:

Nathan Aké;

Rico Lewis;

Tijjani Reijnders;

Omar Marmoush;

Mateo Kovačić;

Nico González;

James Trafford.

Her birinin durumu farklı. Aké ve Kovačić'in sözleşmelerinin bitimine bir yıl kaldı. Bu nedenle kulüp, deneyimli oyuncuları bedelsiz kaybetmemek adına yazın satış opsiyonunu değerlendirebilir.

Nico González, Reijnders ve Marmoush ise yakın zamanda yüksek bedellerle transfer edilmişti. Ancak yeni hocanın planlarında hiçbir oyuncunun yerinin garanti olmadığı vurgulanıyor.

Nathan Aké ayrılığa en yakın isimlerden biri

Nathan Aké, takımdan ayrılması beklenen ana isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 31 yaşındaki savunmacıya Premier Lig ve yurt dışından ilgi var.

Hollandalı oyuncu stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Ancak yaşı, sakatlık geçmişi ve sözleşmesinin sonuna yaklaşılması kulübü teklifleri dinlemeye itebilir.

Aké, Guardiola döneminde Manchester City'nin en güvenilir isimlerinden biri haline gelmiş ve takımla birçok büyük kupa kazanmıştı.

Genç oyuncuların geleceği de belirsiz

Kulüp akademisi çıkışlı Rico Lewis de transfer pazarında ilgi görüyor. Birçok Premier Lig ekibinin onu takip ettiği belirtiliyor.

Lewis, sağ bek ve merkez orta sahada oynayabilmesiyle Maresca'nın tarzına uyum sağlayabilir. Yine de iyi bir teklif gelmesi durumunda Manchester City transferini görüşebilir.

Kaleci James Trafford'un da düzenli forma şansı bulmak için başka bir takıma gidebileceği konuşuluyor. İlk 11'deki rekabet beklenenden daha zorlu geçti.

Orta sahada ciddi değişimler bekleniyor

Mateo Kovačić, Nico González ve Tijjani Reijnders'in isimleri de olası transfer listesinde yer alıyor.

Kovačić deneyimli ve çok yönlü bir oyuncu olsa da sözleşmesi 2027'de bitiyor. Kulüp kadroyu gençleştirmeyi hedeflerse, Hırvat orta sahanın satışı mantıklı bir karar olabilir.

Nico González ve Reijnders ise büyük yatırımlarla alındı. Satış kararlarının sadece ciddi teklifler gelmesi halinde alınması bekleniyor.

Maresca; yüksek yoğunluk, uzun süreli top kontrolü ve oyuncuların çok yönlülüğüne büyük önem veriyor. Bu yüzden sezon öncesi kampları bazı oyuncuların geleceği için belirleyici olacak.

Omar Marmoush için de teklifler değerlendirilebilir

Mısırlı forvet Omar Marmoush da kulüpteki yeri garanti olmayan oyuncular arasında anılıyor.

Hücumun merkezinde ve kanatlarda oynayabiliyor. Ancak Maresca, yeni sezonda Erling Haaland'a olan bağımlılığı azaltmayı ve hücum hattında farklı bir denge kurmayı planlıyor.

Marmoush için yüksek bir bonservis teklif edilirse, Manchester City satış opsiyonunu reddetmeyebilir. Ancak kulüp henüz oyuncu hakkında resmi bir karar vermiş değil.

Rúben Dias'ın durumu farklı

Rúben Dias, yukarıdaki yedi kişilik ana listede yer almıyor. Yine de Portekizli stoperin geleceği tartışılıyor.

José Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'in Dias ile ilgilendiği iddia ediliyor. Madrid ekibi büyük bir teklifle gelirse, Manchester City yönetimi bunu değerlendirebilir. Ancak oyuncu, satılması zorunlu olanlar listesinde değil.

Dias'ın ayrılığı, sahadaki kalitenin yanı sıra soyunma odasındaki liderlik açısından da büyük bir kayıp olurdu. Bu yüzden böyle bir transfer ancak çok yüksek bir bedelle gerçekleşebilir.

Anderson için rekor bedel harcanıyor

Manchester City, kadroyu yenileme yolundaki ilk büyük adımını attı. Kulüp, Nottingham Forest orta sahası Elliot Anderson'ı 116 milyon sterlin karşılığında almak için anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki oyuncunun transferi resmileşirse, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Önceki rekor 2021'de Jack Grealish için ödenen 100 milyon sterline aitti.

Anderson'ın gelişi orta sahadaki rekabeti daha da artıracak. Bu da Nico González, Kovačić veya Reijnders'ten en az birinin ayrılma ihtimalini yükseltebilir.

Malo Gusto ana adaylardan biri

Maresca, sağ beki güçlendirmek için Chelsea'li Malo Gusto'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fransız savunmacı, Maresca ile Londra kulübünde birlikte çalışmıştı ve taktiksel beklentilerini iyi biliyor. Chelsea'nin oyuncuya 75 milyon sterlin değer biçtiği, ancak Manchester City'nin bu rakamı yüksek bulduğu belirtiliyor.

Gusto transferi gerçekleşirse, Rico Lewis'in başka bir kulübe gitme ihtimali daha da artar.

Sezon öncesi turne Maresca için ilk sınav olacak

Manchester City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Asya turnesine çıkacak. Maresca yönetimindeki takım, 1 Ağustos'ta Hong Kong'da Inter ile karşılaşacak.

Ardından Manchester ekibi, Güney Kore'de yerel lig yıldızları ve Atlético Madrid ile hazırlık maçları yapacak.

Sezon öncesi kampları, Maresca'ya oyuncuları yakından değerlendirme ve kimlerin yeni projede kalacağına karar verme imkanı tanıyacak.

Husanov'un yeni projede kalması bekleniyor

Abdukodir Husanov, ayrılması muhtemel oyuncular listesinde yer almıyor. Özbek stoper; yaşı, hızı ve çok yönlü savunma becerisiyle Maresca'nın taktiksel gereksinimlerine uyum sağlıyor.

Husanov ile birlikte Erling Haaland, Rayan Cherki, Nico O'Reilly ve Jérémy Doku gibi isimlerin de Manchester City'nin yenilenen kadrosunda önemli rol oynaması bekleniyor.

Ancak yeni teknik direktörle birlikte takımda neredeyse kimsenin yeri tam olarak garanti değil. Maresca ve Hugo Viana, kadroyu oyuncuların geçmiş hizmetlerine göre değil, yeni projenin gerekliliklerine göre şekillendirmek istiyor.

Manchester City için bu yaz sıradan bir transfer dönemi değil, bir devir değişimi olabilir. Guardiola dönemi sona erdi, şimdi Maresca kendi takımını kurmaya başlıyor.