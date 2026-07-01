Vinicius Junior ve Real Madrid Arasındaki Görüşmeler Çıkmaza Girdi

Real Madrid ve Brezilyalı yıldız Vinicius Junior arasındaki sözleşme yenileme süreci beklenmedik bir dönemece girdi. Taraflar iş birliğini sürdürme isteği bildirse de, yeni sözleşme için resmi görüşmeler fiilen durmuş durumda. Bu durum, futbolcunun geleceğine dair çeşitli söylentilerin artmasına neden oluyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Marca'nın aktardığı bilgilere göre, Real Madrid yönetimi ve futbolcunun temsilcileri, resmi görüşmeleri 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar erteleme konusunda anlaştı. Kulüp yönetimi, Brezilya milli takımıyla önemli bir turnuvaya hazırlanan hücum oyuncusunu gereksiz baskı ve dikkat dağıtıcı müzakerelerle rahatsız etmek istemiyor. Ancak bu karar kulüp için riskli olabilir; çünkü altı ay sonra Vinicius diğer takımlarla ön görüşmeler yapma hakkına sahip olacak.

Chelsea seçeneği neden reddedildi?

Daha önce İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Vinicius Junior için ana adaylardan biri olarak görülüyordu. Ancak son bilgilere göre, Londra kulübüne transfer seçeneği tamamen gündemden çıkarıldı. Bunun temel nedeni olarak Stamford Bridge'de göreve başlayan yeni teknik direktör Xabi Alonso ile Brezilyalı futbolcu arasındaki soğuk ilişkiler gösteriliyor.

Edinilen bilgilere göre Alonso ve Vinicius, Madrid'de birlikte çalıştıkları kısa süre boyunca birbirleriyle anlaşamadılar. Özellikle Bernabeu'da oynanan bir El Clasico maçındaki oyuncu değişikliği sırasında yaşanan gerginlik, ilişkilerin tamamen bozulmasına yol açtı. Bu nedenle, Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katma niyetinden vazgeçti.

Sözleşme konusundaki bir diğer ciddi engel ise finansal talepler. Şu anda sezonluk yaklaşık 20 milyon euro maaş alan Vinicius, statüsüne uygun olarak bu rakamın 30 milyon euroya çıkarılmasını talep ediyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, oyuncunun kalmasını istediğini açıkça belirtse de, kulübün bu denli yüksek bir maaşı ödemeye hazır olmadığı söyleniyor.

İlginç olan şu ki, şu an için Vinicius Junior'a Avrupa'nın diğer dev kulüplerinden net bir teklif bulunmuyor. Sezon başında Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik teklifler de yavaş yavaş azaldı. Uzmanlar, bunun futbolcunun menajerleri tarafından sözleşme şartlarını iyileştirmek için kullanılan taktiksel bir hamle olabileceğini tahmin ediyor.

Futbolcu şu anda tüm dikkatini Brezilya milli takımına vermiş durumda. Grup aşamasındaki üç maçta üç gol ve iki asist yaparak yüksek formunu sergiliyor. Vinicius, Dünya Kupası'nda zafer kazanır ve kritik goller atarsa, transfer piyasasındaki ve müzakere masasındaki konumunun tamamen değişeceğini vurguluyor.