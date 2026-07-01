Lamine Yamal: “Barcelona'nın 10 numarasıyım, baskıdan korkmuyorum”

·2·Spor
Lamine Yamal: “Barcelona'nın 10 numarasıyım, baskıdan korkmuyorum”

İspanya milli takımı ve Barcelona kulübünün genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası kapsamında fizik durumu ve omuzlarındaki büyük sorumluluk hakkında görüşlerini paylaştı. 19 yaşındaki futbolcu, kulübünde efsanevi 10 numarayı giymenin ve milli takımın ana liderlerinden biri olmanın kendisine ekstra güç verdiğini vurguladı. Goal.com haberine göre.

Tiempo de Juego'ya verdiği röportajda Yamal, taraftarların kendisinden beklentilerinin yüksek olduğunun farkında olduğunu söyledi. Modern futbolda en heyecan verici oyunu sergileyen hücum oyuncularına her zaman büyük ilgi gösterildiğini belirtti. “İnsanların en çok keyif veren futbolcudan sonuç beklediğini anlıyorum. Pedri ve Rodri harika oyuncular ama benim üzerimdeki baskı farklı; ben Barcelona'nın 10 numarasıyım, bir kanat oyuncusuyum. Bu baskıdan mutluyum,” dedi futbolcu.

Fiziksel durum ve play-off maçlarına hazırlık

Turnuvaya küçük bir sakatlıkla başlayan Yamal, grup aşamasında tedbirli bir şekilde sahaya sürülmüştü. Ancak play-off aşaması öncesinde tam hazır olduğunu bildirdi. Goal.com'un haberine göre, futbolcu şu an kendini çok daha iyi hissediyor ve teknik direktör karar verirse 90 dakika boyunca mücadele edebilecek durumda.

“Kendimi çok iyi hissediyorum ve büyük bir şevkle antrenman yapıyorum. Şu anki durumum yüzde 80-90 civarında ve bu oran sadece artıyor. Sahada tam süre oynamaya hazırım. Elbette son kararı teknik direktör verecek, ben ona durumumu ileteceğim,” diye ekledi Lamine Yamal.

İspanya milli takımı turnuvaya ana favorilerden biri olarak katılmış olsa da, oyunları eleştirmenler tarafından farklı şekillerde değerlendiriliyor. Yamal'a göre, şu aşamada güzel oyundan ziyade galibiyet almak daha önemli. Barcelona formasıyla birçok kez iyi oyun sergileyip mağlup olmaktansa, sonuca ulaşmayı tercih ettiğini belirtti.

Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan genç hücumcu, bu duygunun çok özel olduğunu söyledi. Kendi ülkesini temsil etmenin ve dünyanın en prestijli turnuvasında adını yazdırmanın kariyerindeki en mutlu anlardan biri olduğunu ifade etti.

Öte yandan Yamal, soğukkanlı karakteriyle dikkat çekiyor. “Asla aşırı heyecanlanmam ve ağlamam. Sadece sakatlandığımda veya annemin ağladığını gördüğümde gözyaşı döktüm. Dünya Kupası'nı kazansak bile sanırım ağlamam, bu benim için imkansız,” diyerek sözlerini tamamladı İspanya milli takım oyuncusu.

Lamine YamalBarcelonaİspanyaDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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