Fransa ve İsveç Maçı İçin Kadrolar Açıklandı

·4·Spor
Fransa ve İsveç Maçı İçin Kadrolar Açıklandı

2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında Fransa ve İsveç milli takımları arasındaki kritik mücadele başlamak üzere.

New York/New Jersey stadyumunda oynanacak karşılaşma, Taşkent saati ile 1 Temmuz günü saat 02:00'de başlayacak. Galip gelen takım çeyrek finalde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Fransa yıldız hücum hattını sahaya sürüyor

Fransa teknik direktörü, kritik play-off maçı için neredeyse tüm lider oyuncularını ilk 11'e dahil etti.

Takımın hücum hattında Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola görev yapacak. Merkez savunmada William Saliba ve Dayot Upamecano ikilisi yer alıyor.

«Les Bleus», bu Dünya Kupası'nın ana favorilerinden biri olarak görülüyor. Fransa'nın güçlü yönleri; yüksek hız, bireysel yetenek ve hücumdaki geniş seçenekler.

İsveç, Isak ve Gyokeresh'e güvendi

İsveç milli takımı da hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyor. İskandinavların ön hattında Alexander Isak ve Viktor Gyokeresh görev yapacak.

Anthony Elanga, kanattaki hızıyla rakip savunmaya sorunlar çıkarabilir. Orta sahada ise Lucas Bergvall ve Yasin Ayari oyunun kontrolünü sağlamaya çalışacak.

İsveç için bu maç oldukça zorlu bir sınav olacak. Ancak takımın hızlı kontra atakları ve güçlü forvetleri, Fransa savunması için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

DK-2026. Son 16 Turu

Fransa — İsveç

Başlama saati: 02:00, Taşkent saati.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Din, Tchouameni, Rabiot, Barcola, Dembele, Olise, Mbappe.

İsveç: Setterström, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Svensson, Ayari, Straud, Bergvall, Elanga, Gyokeresh, Isak.

Fransa, kadro kalitesi ve bireysel yetenekler bakımından favori görülüyor. Ancak play-off aşamasında tek bir hata, takımın turnuvadaki yolculuğunu noktalayabilir. Bu nedenle taraftarları oldukça çekişmeli ve gollü bir maç bekliyor.

FransaİsveçKylian MbappéParaguay
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Erling Haaland Norveç'i 2026 Dünya Kupası Play-off Aşamasına TaşıdıErling Haaland Norveç'i 2026 Dünya Kupası Play-off Aşamasına TaşıdıBugün, 00:20Dünya Kupası 2026: Norveç, Fildişi Sahili'ni mağlup ederek son 16 turuna yükseldiDünya Kupası 2026: Norveç, Fildişi Sahili'ni mağlup ederek son 16 turuna yükseldiBugün, 00:09UEFA İngiliz Kulüplerine Ceza Kesti: Chelsea ve Newcastle Finansal Kuralları İhlal EttiUEFA İngiliz Kulüplerine Ceza Kesti: Chelsea ve Newcastle Finansal Kuralları İhlal EttiDün, 23:55Shomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının "en güzeli" seçildiShomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının "en güzeli" seçildiDün, 23:55Tottenham Transfer Pazarında Manchester United'ı Geride Bırakarak Rekor KırdıTottenham Transfer Pazarında Manchester United'ı Geride Bırakarak Rekor KırdıDün, 23:14Endrick Real Madrid'e Dönmeye Hazır: Brezilyalı Forvet Ancelotti ile İlişkileri Hakkında KonuştuEndrick Real Madrid'e Dönmeye Hazır: Brezilyalı Forvet Ancelotti ile İlişkileri Hakkında KonuştuDün, 23:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı