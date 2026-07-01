Fransa ve İsveç Maçı İçin Kadrolar Açıklandı

2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında Fransa ve İsveç milli takımları arasındaki kritik mücadele başlamak üzere.

New York/New Jersey stadyumunda oynanacak karşılaşma, Taşkent saati ile 1 Temmuz günü saat 02:00'de başlayacak. Galip gelen takım çeyrek finalde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Fransa yıldız hücum hattını sahaya sürüyor

Fransa teknik direktörü, kritik play-off maçı için neredeyse tüm lider oyuncularını ilk 11'e dahil etti.

Takımın hücum hattında Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola görev yapacak. Merkez savunmada William Saliba ve Dayot Upamecano ikilisi yer alıyor.

«Les Bleus», bu Dünya Kupası'nın ana favorilerinden biri olarak görülüyor. Fransa'nın güçlü yönleri; yüksek hız, bireysel yetenek ve hücumdaki geniş seçenekler.

İsveç, Isak ve Gyokeresh'e güvendi

İsveç milli takımı da hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyor. İskandinavların ön hattında Alexander Isak ve Viktor Gyokeresh görev yapacak.

Anthony Elanga, kanattaki hızıyla rakip savunmaya sorunlar çıkarabilir. Orta sahada ise Lucas Bergvall ve Yasin Ayari oyunun kontrolünü sağlamaya çalışacak.

İsveç için bu maç oldukça zorlu bir sınav olacak. Ancak takımın hızlı kontra atakları ve güçlü forvetleri, Fransa savunması için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

DK-2026. Son 16 Turu

Fransa — İsveç

Başlama saati: 02:00, Taşkent saati.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Din, Tchouameni, Rabiot, Barcola, Dembele, Olise, Mbappe.

İsveç: Setterström, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Svensson, Ayari, Straud, Bergvall, Elanga, Gyokeresh, Isak.

Fransa, kadro kalitesi ve bireysel yetenekler bakımından favori görülüyor. Ancak play-off aşamasında tek bir hata, takımın turnuvadaki yolculuğunu noktalayabilir. Bu nedenle taraftarları oldukça çekişmeli ve gollü bir maç bekliyor.