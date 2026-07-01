PlayStation 6 Fiyatı Beklenenden Çok Daha Yüksek Olabilir: Maliyet 1000 Dolara Yakın

·26·Teknoloji
PlayStation 6 Fiyatı Beklenenden Çok Daha Yüksek Olabilir: Maliyet 1000 Dolara Yakın

Japonya merkezli Sony Corporation tarafından geliştirilen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6, kullanıcılar için beklenmedik bir finansal sınav haline gelebilir. Son verilere göre, cihazın bileşen maliyetleri keskin bir artış gösterdi ve bunun konsolun nihai satış fiyatını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildirdi .

Tanınmış insider Kepler_L2'nin verilerine dayanarak ixbt.com'un aktardığına göre, PlayStation 6 için gerekli olan bileşenlerin toplam maliyeti son zamanlarda yaklaşık 200 dolar arttı. Mevcut hesaplamalara göre, sadece donanım maliyeti Sony'ye neredeyse 1000 dolara mal oluyor. Bu rakam, PlayStation 5 ve hatta yakın zamanda tanıtılan PS5 Pro modelinin maliyetinden önemli ölçüde daha yüksektir.

Sony'nin Stratejisindeki Değişiklikler

Normalde oyun konsolu pazarında üreticiler, yeni nesil cihazları başlangıçta zarar ederek satarlar ve asıl kârı oyunlar ile abonelikler üzerinden elde ederler. Ancak Sony yönetimi, bu kez böyle bir riske girmemeye karar vermiş görünüyor. Şirket temsilcileri, donanımı büyük zararlarla satma niyetinde olmadıklarını vurguluyor.

Şirket, Japonya dışındaki pazarlarda fiyatları şimdiden hafifçe artırmaya başladı. Analistlere göre, bileşen fiyatları artmaya devam ederse, PlayStation 6 piyasaya önceki modellerden çok daha pahalı bir premium ürün olarak çıkacak. Bu durum, oyun tutkunlarının yeni teknolojilere geçiş sürecini biraz zorlaştırabilir.

Bu haber Özbekistan pazarı için de büyük önem taşıyor. Ülkemizde PlayStation konsolları resmi ve resmi olmayan distribütörler aracılığıyla yaygın olarak satılmaktadır. Eğer küresel fiyat 1000 dolar civarında olursa, gümrük vergileri ve lojistik masraflar da eklendiğinde, yerel mağazalarda PlayStation 6 fiyatının oldukça yüksek olacağını tahmin etmek zor değil.

Teknolojik Karmaşıklık ve Maliyet

Bileşen fiyatlarındaki artış birkaç faktöre dayanıyor:

  • Yarı iletken ve işlemci üretim maliyetlerinin artması;
  • AMD tarafından tedarik edilen yeni nesil grafik çiplerinin karmaşıklığı;
  • Lojistik ve küresel enflasyonun etkisi.
Sony şu anda piyasadaki durumu dikkatle izliyor ve fiyat politikasını analiz ediyor. Şirket için en kritik nokta, tüketicilere sunulan teknolojik imkanların ve yeni oyun deneyiminin bu yüksek fiyatı hak ettiğini açıklayabilmektir. Buna rağmen, PS5 satışlarının planlandığı gibi gitmesi, şirkete fiyat artırımı konusunda belirli bir güven vermektedir.

Ek olarak, Kepler_L2 insider'ının daha önce AMD işlemcileri ve PS5 Slim modelinin teknik özellikleri hakkında ilk ve doğru bilgileri paylaştığı bilinmektedir. Bu nedenle, PlayStation 6 maliyeti hakkındaki öngörüleri uzmanlar tarafından ciddiye alınmaktadır.

SonyPlayStation 6TeknolojiOyun KonsoluFiyatlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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