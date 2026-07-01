Roberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekiz Teknik Direktörü Cristiano Ronaldo Nedeniyle Suçlanıyor

Portekiz milli takımının Dünya Kupası play-off aşamasındaki Hırvatistan maçı öncesinde, takımın teknik direktörü Roberto Martinez sert eleştirilerin hedefi oldu. İngiltere Premier League'in eski forveti ve tanınmış yorumcu Chris Sutton, teknik direktörün Cristiano Ronaldo etrafında kurduğu taktiği "utanç verici" olarak nitelendirdi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Sutton'a göre Martinez, takımın genç ve yetenekli futbolcularının potansiyelini kısıtlayarak 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'ya aşırı derecede güveniyor. Forvetin turnuvanın her dakikasında sahada olması ve teknik direktörün onu oyundan çıkarmaya cesaret edememesi, uzmanlar arasında ciddi tartışmalara yol açıyor.

BBC Sport'a verdiği röportajda Chris Sutton, Roberto Martinez'in bu yaklaşımını "yağcılık" olarak değerlendirdi. Portekiz kadrosunda dünya çapında birçok oyuncu olmasına rağmen, takımın genel oyununun yaşlanan yıldızın sahada sürekli yer alması nedeniyle aksadığını vurguladı.

Taktiksel Durgunluk ve Yıldızların Gölgesi

“Cristiano Ronaldo 41 yaşında olmasına rağmen, Portekiz formasıyla her dakikayı sahada geçiriyor. Bunun Roberto Martinez için utanç verici bir durum olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiçbir teknik direktörün bir futbolcuya bu kadar taviz verdiğini görmemiştim. Portekiz'de harika oyuncular var ancak Ronaldo ne kadar büyük olursa olsun, merkez forvette sürekli kalması takımı geri çekiyor,” diyor Sutton.

Goal.com haberine göre, Portekiz milli takımının yedek kulübesinde Diogo Jota, Goncalo Ramos ve Rafael Leao gibi yüksek hıza sahip forvetler bulunmasına rağmen, Martinez önceliği tecrübeye veriyor. Bunun da takımın dinamiğini ve rakip savunmayı yarma hızını olumsuz etkileyebileceği söyleniyor.

Buna rağmen uzman, Hırvatistan karşısındaki maçta Portekiz'in şanslarını yüksek görüyor. Hırvatistan'ın da yaşlanan kadrosuyla sorunlar yaşadığı ve önceki yıllardaki dominasyonunu sergileyemediği, Portekizlilerin lehine olabilir.

İlginç olan şu ki, Chris Sutton eleştirilerine rağmen Portekiz'in 1-0 galibiyetini tahmin etti. Ona göre, tüm itirazlara yanıt olarak tam da Cristiano Ronaldo'nun maçtaki tek ve belirleyici golün sahibi olma ihtimali yüksek. Bu da futboldaki ironik senaryolardan biri olabilir.

Portekiz ve Hırvatistan arasındaki çeyrek final karşılaşması Pazar günü oynanacak. Bu mücadele sadece takımların bir sonraki tura çıkmasını değil, aynı zamanda Roberto Martinez'in seçtiği taktiğin ne kadar doğru olduğunu da gösterecek.