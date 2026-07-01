Roberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekiz Teknik Direktörü Cristiano Ronaldo Nedeniyle Suçlanıyor

·39·Spor
Roberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekiz Teknik Direktörü Cristiano Ronaldo Nedeniyle Suçlanıyor

Portekiz milli takımının Dünya Kupası play-off aşamasındaki Hırvatistan maçı öncesinde, takımın teknik direktörü Roberto Martinez sert eleştirilerin hedefi oldu. İngiltere Premier League'in eski forveti ve tanınmış yorumcu Chris Sutton, teknik direktörün Cristiano Ronaldo etrafında kurduğu taktiği "utanç verici" olarak nitelendirdi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Sutton'a göre Martinez, takımın genç ve yetenekli futbolcularının potansiyelini kısıtlayarak 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'ya aşırı derecede güveniyor. Forvetin turnuvanın her dakikasında sahada olması ve teknik direktörün onu oyundan çıkarmaya cesaret edememesi, uzmanlar arasında ciddi tartışmalara yol açıyor.

BBC Sport'a verdiği röportajda Chris Sutton, Roberto Martinez'in bu yaklaşımını "yağcılık" olarak değerlendirdi. Portekiz kadrosunda dünya çapında birçok oyuncu olmasına rağmen, takımın genel oyununun yaşlanan yıldızın sahada sürekli yer alması nedeniyle aksadığını vurguladı.

Taktiksel Durgunluk ve Yıldızların Gölgesi

“Cristiano Ronaldo 41 yaşında olmasına rağmen, Portekiz formasıyla her dakikayı sahada geçiriyor. Bunun Roberto Martinez için utanç verici bir durum olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiçbir teknik direktörün bir futbolcuya bu kadar taviz verdiğini görmemiştim. Portekiz'de harika oyuncular var ancak Ronaldo ne kadar büyük olursa olsun, merkez forvette sürekli kalması takımı geri çekiyor,” diyor Sutton.

Goal.com haberine göre, Portekiz milli takımının yedek kulübesinde Diogo Jota, Goncalo Ramos ve Rafael Leao gibi yüksek hıza sahip forvetler bulunmasına rağmen, Martinez önceliği tecrübeye veriyor. Bunun da takımın dinamiğini ve rakip savunmayı yarma hızını olumsuz etkileyebileceği söyleniyor.

Buna rağmen uzman, Hırvatistan karşısındaki maçta Portekiz'in şanslarını yüksek görüyor. Hırvatistan'ın da yaşlanan kadrosuyla sorunlar yaşadığı ve önceki yıllardaki dominasyonunu sergileyemediği, Portekizlilerin lehine olabilir.

İlginç olan şu ki, Chris Sutton eleştirilerine rağmen Portekiz'in 1-0 galibiyetini tahmin etti. Ona göre, tüm itirazlara yanıt olarak tam da Cristiano Ronaldo'nun maçtaki tek ve belirleyici golün sahibi olma ihtimali yüksek. Bu da futboldaki ironik senaryolardan biri olabilir.

Portekiz ve Hırvatistan arasındaki çeyrek final karşılaşması Pazar günü oynanacak. Bu mücadele sadece takımların bir sonraki tura çıkmasını değil, aynı zamanda Roberto Martinez'in seçtiği taktiğin ne kadar doğru olduğunu da gösterecek.

PortekizCristiano RonaldoRoberto MartinezDünya KupasıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Vinicius Junior ve Real Madrid Arasındaki Görüşmeler Çıkmaza GirdiVinicius Junior ve Real Madrid Arasındaki Görüşmeler Çıkmaza GirdiBugün, 02:11Barcelona Harry Kane Transferinden Tamamen Vazgeçti: Nedenleri Belli OlduBarcelona Harry Kane Transferinden Tamamen Vazgeçti: Nedenleri Belli OlduBugün, 01:37Noni Madueke, Jude Bellingham hakkında: “Onun seviyesi kimseyi şaşırtmamalı”Noni Madueke, Jude Bellingham hakkında: “Onun seviyesi kimseyi şaşırtmamalı”Bugün, 01:30Maresca, Manchester City'de yedi futbolcuyla yollarını ayırabilirMaresca, Manchester City'de yedi futbolcuyla yollarını ayırabilirBugün, 01:29Fransa - İsveç maçı: Canlı metin anlatımıFransa - İsveç maçı: Canlı metin anlatımıBugün, 01:05Lamine Yamal: “Barcelona'nın 10 numarasıyım, baskıdan korkmuyorum”Lamine Yamal: “Barcelona'nın 10 numarasıyım, baskıdan korkmuyorum”Bugün, 00:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı