Declan Rice İngiltere'nin Penaltı Serilerindeki Şansını Yüksek Gördü

İngiltere milli takım orta saha oyuncusu Declan Rice, Dünya Kupası play-off aşaması öncesinde takımın ruh hali ve penaltı serilerine hazırlığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Rice'a göre, mevcut kadro ülke tarihinin en iyi penaltı vuruşçularından oluşuyor. Bu faktörün, Thomas Tuchel'in öğrencilerine kritik anlarda önemli bir avantaj sağlayacağı bekleniyor. Goal.com'un haberine göre.

Dünya Kupası 1/16 finalinde Kongo DR milli takımına karşı oynanacak maç öncesinde Rice, takım arkadaşlarının yeteneğine tam güven duyduğunu vurguladı. İngiltere Futbol Federasyonu ve teknik heyet, turnuvanın genişletilmiş formatı nedeniyle en az bir penaltı serisiyle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunun farkında. Bu nedenle, antrenmanlarda bu konuya özel önem veriliyor.

Deneyim ve Yeni Uzmanlar

Gareth Southgate döneminde İngiltere, penaltı serilerindeki geleneksel "şanssızlığına" son vererek dört serinin üçünden galibiyetle ayrılmıştı. Özellikle 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya'ya karşı kazanılan galibiyet tarihi bir öneme sahipti. Thomas Tuchel ise bu geleneği sürdürmek amacıyla kadroya penaltı konusunda gerçek bir uzman olarak kabul edilen Ivan Toney gibi futbolcuları dahil etti.

Rice, takımda sadece Harry Kane'in değil, aynı zamanda Anthony Gordon, Bukayo Saka, Jude Bellingham ve Marcus Rashford gibi soğukkanlı vuruşçuların olduğunu belirtti. Arsenal orta saha oyuncusu, "Bu gruba bakıyorum ve İngiltere tarihinde bundan daha iyi bir penaltı vuruşçuları neslinin olduğuna inanmıyorum" diye ekledi.

Psikolojik Hazırlık ve Kişisel Gelişim

Declan Rice, penaltılar konusundaki deneyimlerinden bahsederken, eskiden yoğun bir heyecan ve endişe hissettiğini itiraf etti. Ancak, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain kalesine gönderdiği isabetli vuruş ona büyük bir güven verdi. Kalecilerle girilen "psikolojik savaşları" öğrenmenin ve vuruş yönünü seçerken soğukkanlı kalmanın önemini kavradığını belirtti.

İlginç olan şu ki, Rice takım kaptanı Harry Kane konusunda oldukça temkinli. Futbolcu, "Harry Kane'in yanına gidip ona penaltı vuruşu hakkında tavsiye veremem, çünkü o bu konuda dünyanın en iyisi. Herkesin morali yerinde, fazla konuşmadan ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Umarım kalecilerimiz de birkaç vuruşu kurtararak bize yardımcı olur" dedi.

İngiltere milli takımının play-off yolunun kolay olmayacağı açık, ancak takımın 11 metredeki güveni taraftarlara umut veriyor. İngiltere'nin bu alandaki gelişimi futbolseverler için ilgi çekici, çünkü takım uzun yıllar boyunca özellikle penaltılar nedeniyle büyük turnuvalara veda etmişti.