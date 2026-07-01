Fransa, İsveç'i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi

·2·Spor
Fransa, İsveç'i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında İsveç'i 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek play-off aşamasına erken yükselmeyi başardı. New Jersey'de oynanan karşılaşmada "Les Bleus" üstünlüğünü tamamen sahaya yansıtarak turnuvanın ana favorilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Goal.com haberine göre .

Maçın ilk dakikalarından itibaren Didier Deschamps'ın öğrencileri baskıyı artırdı. Bradley Barcola ve Kylian Mbappe tarafından yaratılan tehlikeli pozisyonlar İsveç savunmasını çaresiz bıraktı. Mbappe'nin attığı ilk gol ofsayt nedeniyle iptal edilse de Fransızların hırsı dinmedi. Real Madrid forveti ve Adrien Rabiot'nun üst üste denemelerinin direkten dönmesi veya dışarı çıkması uzun sürmedi.

Michael Olise ve Kylian Mbappe tandeminin etkileyici oyunu

Karşılaşmanın gerçek kahramanı Bayern Münih kanat oyuncusu Michael Olise oldu. Saha merkezindeki ve kanattaki hareketleri Fransa ataklarına farklı bir boyut kazandırdı. Olise'nin akrobatik vuruşunun direkten dönmesi maçın en şık pozisyonlarından biriydi. Goal.com'un haberine göre, özellikle Olise ve Ousmane Dembele'nin yer aldığı kombinasyon sonrası Kylian Mbappe skoru açmayı başardı.

İkinci yarıda da Fransızlar tempoyu düşürmedi. Michael Olise'nin gönderdiği harika pasla Bradley Barcola skoru 2-0'a getirdi. İsveç milli takımı, özellikle ana yıldızları Viktor Gyokeres, Fransa savunmasını aşmakta büyük zorluklar yaşadı. Maçın bitimine 15 dakika kala Mbappe dublesini tamamlayarak nihai skoru belirledi.

Bu galibiyet sadece Fransa'yı bir üst tura taşımakla kalmadı, aynı zamanda takımın hücum potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Kylian Mbappe, attığı bu gollerle Dünya Kupası tarihindeki verimlilik konusunda Lionel Messi gibi efsanelerle boy ölçüşür hale geldi. Bu da Fransız forvetin çağımızın en büyük futbolcularından biri olduğunu bir kez daha teyit ediyor.

Fransa milli takımı şimdi son 16 turunda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Uzmanlar, Deschamps'ın takımının fiziksel durumunu ve taktiksel hazırlığını yüksek puanlıyor. İsveç ise bu mağlubiyetin ardından turnuvadaki yolculuğunu tamamlamak zorunda kaldı. Fransa gibi devlerin maçları her zaman ilgi odağı olduğu için, bu büyük turnuvanın play-off mücadeleleri şüphesiz büyük bir heyecan yaratacaktır.

FransaKylian MbappeMichael OliseDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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