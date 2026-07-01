Acebeam Rekor Düzeyde 6400 mAh Kapasiteli 21700 Bataryayı Tanıttı

Taşınabilir enerji kaynakları pazarında önemli bir gelişme yaşandı: Acebeam şirketi, 21700 formatındaki en yüksek kapasiteli bataryalardan biri olan AB21CP6425 modelini sergiledi. Bu cihazın temel özelliği 6400 mAh (22,4 Wh) kapasiteye sahip olmasıdır. Bu değer, şu anda bu tip bataryalar arasında dünya pazarındaki en yüksek sonuçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni bataryanın bir diğer önemli özelliği, gövdesine entegre edilmiş USB-C portudur. ixbt.com verilerine göre, özel kontrol elektroniği sayesinde batarya, ayrı bir şarj cihazı olmadan doğrudan kablo ile şarj edilebilmektedir. Bu, kullanıcıların ek aksesuar taşıma ihtiyacını azaltmakta ve cihaz kullanım konforunu artırmaktadır.

Teknolojik Çözümler ve Enerji Yoğunluğu

Üreticinin belirttiğine göre, batarya gövdesinin iç hacminin belirli bir kısmı USB-C konnektörü ve şarj kontrolcüsü için ayrılmıştır. Buna rağmen mühendisler, kendi sınıfındaki en yüksek enerji yoğunluğunu korumayı başarmışlardır. Bu teknoloji, kompakt boyutlarda maksimum güç depolamaya olanak tanır ki bu durum özellikle profesyonel fenerler ve yüksek güç gerektiren gadget'lar için çok kritiktir.

Şu anda AB21CP6425 bataryası, yalnızca yeni Acebeam P20 Mini feneri ile birlikte bir set olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar, cihazı fenerin içindeyken de, fenerden çıkarıp doğrudan USB-C portu üzerinden de şarj edebilirler. Bu evrensel yaklaşım, saha koşullarında veya seyahatlerde oldukça kullanışlıdır.

Pazardaki Konumu ve Beklentiler

Yeni batarya henüz perakende satışa ayrı bir ürün olarak sunulmadı. Acebeam resmi internet mağazasında da fiyatı ve tam teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Buna rağmen sektör uzmanları, bu modelin sadece kapasitesiyle değil, aynı zamanda fonksiyonelliğiyle de pazarda büyük ilgi uyrmasını bekliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu model ortaya çıkana kadar şirketin 21700 formatındaki en güçlü bataryası AB21CP56 modeliydi. 5600 mAh kapasiteye sahip olan ve yaklaşık 22 dolar civarında satılan bu modelde entegre USB-C portu bulunmuyordu. Yeni model, kapasiteyi 800 mAh artırmakla kalmayıp modern şarj standardını da bünyesine entegre etti.

Özbekistan pazarında da Acebeam ürünleri, kaliteli aydınlatma ekipmanı meraklıları arasında popülerdir. Yeni yüksek kapasiteli bataryaların ortaya çıkışı, özellikle uzun süre otonom çalışma gerektiren alanlardaki profesyoneller — gezginler, kurtarma ekipleri ve mühendisler için ideal olacaktır.