Alman Punkt. Markası AphyOS Tabanlı Güvenli MC03 Akıllı Telefonu Tanıttı

·22·Teknoloji
Alman Punkt. Markası AphyOS Tabanlı Güvenli MC03 Akıllı Telefonu Tanıttı

Alman Punkt. markası, kişisel veri gizliliğine önem veren kullanıcılar için tasarlanan yeni MC03 akıllı telefonunu resmen satışa sundu. Bu yılın Ocak ayında duyurulan cihaz, üreticinin başlangıçtaki planlarının aksine, zorunlu aylık abonelik olmadan satılacak. Artık tüm güvenlik özellikleri ve işletim sistemi hizmetleri cihaz fiyatına dahil edildi ve kullanıcılar ek ödeme yapmadan ömür boyu bu hizmetlerden yararlanabilecekler. Ixbt.com haberine göre.

Cihazın temel ayırt edici özelliği yazılımında ortaya çıkıyor. MC03 modeli, GrapheneOS tabanlı AphyOS işletim sistemiyle çalışıyor. Bu sistem minimalist bir arayüze sahip olup, her üçüncü taraf uygulamasını ayrı bir izole ortamda (sandbox yöntemiyle) çalıştırıyor. Bu durum, uygulamaların kullanıcıların kişisel verilerine izinsiz erişimini ciddi şekilde kısıtlıyor. Ayrıca, sisteme entegre VPN hizmeti internetteki faaliyetlerin tam koruma altında olmasını sağlıyor.

Teknik Özellikler ve Dayanıklılık

ixbt.com verilerine göre, Punkt. MC03 donanım açısından da modern gereksinimleri karşılıyor. Akıllı telefon MediaTek Dimensity 7300 işlemci ile donatılmış olup, 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca, hafızanın microSD kartlar aracılığıyla genişletilmesi mümkün. Cihaz, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç OLED ekranla sunulmuş olup, parmak izi tarayıcısı doğrudan ekran altına yerleştirilmiştir.

Üretici, cihazın uzun ömürlü kullanımına özel bir vurgu yaptı. Akıllı telefon IP68 standardında su ve toza karşı korumalıdır. En dikkat çekici nokta ise, 5200 mAh kapasiteli bataryanın kullanıcı tarafından herhangi bir özel ekipman olmadan bağımsız olarak değiştirilebilmesidir. Bu, günümüz modern akıllı telefon pazarında nadir rastlanan ancak cihazın hizmet ömrünü uzatan önemli bir faktördür. Cihaz 30 W kablolu ve 15 W kablosuz şarjı desteklemektedir.

Kamera Özellikleri ve Garantiler

Fotoğraf tutkunları için MC03, üç kameradan oluşan bir ana blok sunuyor: 64 MP ana sensör, 8 MP geniş açılı ve 2 MP ek sensör. Ön kısımda ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Punkt. şirketi, bu model için en az üç yıl boyunca büyük sistem güncellemeleri ve beş yıl boyunca güvenlik yamaları (security patches) sağlamayı taahhüt ediyor.

Akıllı telefonun nihai montaj süreci doğrudan Almanya'da gerçekleştiriliyor, bu da ürün kalite kontrolünde yüksek standartlar anlamına geliyor. Şu anda Punkt. MC03, şirketin resmi internet mağazasında 745 euro fiyatla satılıyor. Üretici, ürünün Orta Asya bölgesi dahil olmak üzere tüm dünyaya teslimat imkanının bulunduğunu bildirdi.

Özbekistan pazarı için bu tür cihazlar özel bir yere sahip olabilir, çünkü siber güvenlik ve kişisel veri koruması meselesi yerel kullanıcılar arasında da giderek daha önemli hale geliyor. Fiyatı orta segmentin üzerinde olsa da, ömür boyu ücretsiz VPN ve güvenli AphyOS ekosisteminin özel bir müşteri kitlesini çekmesi bekleniyor.

PunktAkıllı TelefonSiber GüvenlikAphyOSAlmanya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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