Arsenal Efsanesi Morgan Rogers İçin İstenen 130 Milyon Sterlinlik Bedele Şaşırdı

·24·Spor
Arsenal Efsanesi Morgan Rogers İçin İstenen 130 Milyon Sterlinlik Bedele Şaşırdı

Londra ekibi Arsenal, transfer piyasasında yeni bir bomba etkisi yaratmaya hazırlanıyor. Ancak takımın hedefindeki Aston Villa yıldızı Morgan Rogers için belirlenen bonservis bedeli, deneyimli uzmanları bile hayrete düşürdü. Goal.com'un haberine göre, Birmingham ekibi yetenekli oyuncusunu 130 milyon sterlin (yaklaşık 172 milyon dolar) olarak değerledi. Goal.com haberi veriyor.

Arsenal efsanesi Emmanuel Petit, bu transfer rakamını duyduğunda şaşkınlığını gizleyemedi. Eski orta saha oyuncusu, modern futboldaki fiyatların gerekçesiz bir şekilde yükselmesini sert bir dille eleştirdi. Petit'e göre, böylesine devasa bir meblağ sadece kulüp bütçesine değil, aynı zamanda futbolcunun omuzlarına da ağır bir baskı yükler.

Transfer piyasasındaki enflasyon ve Petit'in görüşleri

“Bu gerçekten akıl almaz bir rakam. Transferler 100 milyon sterlin sınırını aştığından beri, her gün futbolcuların fiyatlarını gördükçe şoke oluyorum. Eğer tek bir oyuncu için bu kadar para harcamaya hazırsanız, o oyuncunun gerçekten maçın kaderini değiştirebilmesi gerekir”, diye açıkladı Petit, talkSPORT'a verdiği röportajda.

Emmanuel Petit, örnek olarak Declan Rice transferini verdi. Rice'ın kendisi için ödenen bedeli haklı çıkarıp takıma uyum sağladığını ancak her futbolcunun 130 milyon sterlinlik baskı altında kendini kanıtlayamayabileceğini belirtti. Rogers'ın henüz genç olduğunu ve bu fiyatın kariyerini olumsuz etkileyebileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal yönetimi ise Rogers'ı takımın ana transfer hedefi haline getirmiş durumda. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Premier League'deki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Londralılar, kadroyu güçlendirmek ve şampiyonluk yarışında üstünlük kurmak için Britanya transfer rekorunu kırmaya da hazır görünüyor.

Alternatif Seçenek: Nico Williams

Morgan Rogers ile yürütülen müzakerelerin çok zorlaşması veya fiyatın aşırı yüksek kalması durumunda, Emmanuel Petit kulübe başka bir isim önerdi. Eski Fransız futbolcu, uzun süredir Athletic Club'ın kanat oyuncusu Nico Williams'ın oyununu takdir ettiğini belirtiyor.

“Bir yıldır tekrarlıyorum — Nico Williams. Oyun tarzını çok beğeniyorum”, diye vurguladı Petit. Williams, Euro 2024 turnuvasında sergilediği performansla Avrupa'nın en güçlü kanat oyuncularından biri olduğunu kanıtlamıştı. Ancak Arsenal şu an için tüm dikkatini Rogers'a vermiş durumda ve İspanyol futbolcu için resmi bir hamle yapmadı.

Aston Villa ise yıldızını bırakma konusunda acele etmiyor. Morgan Rogers'ın kulüple 2031 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor, bu da Birmingham kulübüne müzakerelerde şartları dikte etme imkanı tanıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, futbol tarihinin en pahalı anlaşmalarından biri olacak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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