OpenClaw yapay zeka ajanı artık Android ve iOS platformlarında

·14·Teknoloji
OpenClaw yapay zeka ajanı artık Android ve iOS platformlarında

Yapay zeka dünyasında büyük yankı uyandıran açık kaynaklı OpenClaw ajanı, artık mobil cihaz kullanıcıları için de erişilebilir durumda. Yılın başında internette dikkatleri üzerine çeken bu otomasyon sistemi, resmi olarak iOS ve Android platformları için uygulama şeklinde sunuldu. Techcrunch.com haberi veriyor.

OpenClaw projesinin X (eski adıyla Twitter) sosyal medya sayfasında belirtildiğine göre, kullanıcılar artık akıllı telefonlarını OpenClaw Gateway hizmetine bağlayabilirler. Bu, kullanıcı isteklerini yapay zeka ajanları ve bu ajanların belirli görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu araçlarla ilişkilendiren özel bir yönlendirme katmanıdır. Bu da karmaşık teknolojik süreçlerin doğrudan cepteki bir mobil cihaz üzerinden yönetilmesine olanak tanır.

Bu uygulamanın temel avantajı, ajanlar doğru şekilde programlandığında, günlük işlerin yürütülmesinde oldukça faydalı bir yardımcıya dönüşebilmeleridir. OpenClaw kullanıcıları şu ana kadar bu sistemi kod yazımından haftalık beslenme planı oluşturmaya kadar çeşitli alanlarda test ediyorlar. Buna rağmen, bazı kullanıcılar sistem sonuçlarının her zaman beklendiği kadar mükemmel olmadığını belirtmişlerdir.

MoltBook projesi ve OpenClaw tarihine bakış

OpenClaw projesi, bu yılın başında MoltBook sosyal ağının yayına girmesiyle popülerlik kazanmıştı. Söz konusu platformun tamamen yapay zeka ajanları tarafından yönetildiği iddiası birçok kişinin dikkatini çekti. Şubat ayında OpenClaw yaratıcısı Peter Steinberger'ın OpenAI ekibine katıldığını duyurması, projeye olan ilgiyi daha da artırdı.

Ancak daha sonra araştırmacılar, MoltBook projesindeki bazı ajanların aslında insanlar tarafından yönetildiğini tespit ettiler. Bu durum OpenClaw için bir tür pazarlama hamlesi görevi gördü ve ajan tabanlı bir geleceğin nasıl görüneceğini sergiledi. Projenin güvenilirliği konusunda sorular ortaya çıksa da, yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasına büyük bir ivme kazandırdı.

Günümüzde yapay zeka ajanları, teknolojik manzaranın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Mobil ekosistemler de dahil olmak üzere her geçen gün daha fazla alana entegre oluyorlar. OpenClaw uygulamasının Android ve iOS için yayınlanması ise kullanıcılara yapay zeka yeteneklerinden daha geniş ve rahat bir şekilde yararlanma imkanı sunuyor.

OpenClawYapay ZekaAndroidiOSOpenAI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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