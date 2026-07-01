Bugün gökyüzünde nadir "Çilek Ayı" olayı gözlemlenecek

29 Haziran gecesi, gökyüzü yılın en ilgi çekici astronomik olaylarından biri olan ve halk arasında "Çilek Ayı" olarak bilinen Haziran dolunayı ile aydınlanacak. Uzmanlar, bu seferki manzaranın gökyüzü meraklıları için özel bir görsel şölen olacağını belirtiyor.

Astronomların bildirdiğine göre, 2026 yılındaki bu dolunay Kuzey Yarımküre'de ufka en yakın konumda görünecek. Bu nedenle Ay doğarken normalden çok daha büyük görünecektir. Bu durum astronomik bir olay değil, insan gözünde meydana gelen ve "Ay illüzyonu" olarak adlandırılan optik bir fenomenle açıklanmaktadır.

Ancak dış görünüş yanıltıcı olabilir. Aslında bu yılki Haziran dolunayı, Dünya'dan nispeten uzak bir mesafede yer aldığı için astronomide "mikroay" olarak kaydedilmiştir. Bu nedenle görünür çapı, normal bir dolunaya göre yaklaşık yüzde 13 daha küçük olacak ve parlaklığı da biraz daha düşük görünecektir.

Uzmanlar, Haziran dolunayının yaz gündönümünden kısa bir süre sonra gerçekleştiği için Kuzey Yarımküre'de gökyüzünün alt kısımları boyunca hareket edeceğini belirtiyor. Güney Yarımküre'de ise tam tersine, Ay nispeten yüksek bir yörüngede görünecek.

Çoğu kişinin düşündüğünün aksine, "Çilek Ayı" ismi rengiyle ilgili değildir. Bu terim, Kuzey Amerika yerli halklarının geleneklerinden gelmektedir ve tam olarak çilek hasat mevsimini ifade eder. Ayrıca farklı kültürler bu dolunayı "Meyvelerin Olgunlaştığı Ay", "Yeşil Mısır Ayı" veya "Sıcak Ay" gibi isimlerle de adlandırmaktadır.

Astronomi meraklıları için bir başka ilginç bilgi daha: Bir sonraki dolunay olan "Geyik Ayı" 29 Temmuz'da gözlemlenecek. Bu nedenle, bugünkü nadir astronomik manzarayı izlemek isteyenlerin gece gökyüzüne bakmayı unutmamaları tavsiye edilir.