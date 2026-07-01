Bugün gökyüzünde nadir "Çilek Ayı" olayı gözlemlenecek

·3·Dünya
Bugün gökyüzünde nadir "Çilek Ayı" olayı gözlemlenecek

29 Haziran gecesi, gökyüzü yılın en ilgi çekici astronomik olaylarından biri olan ve halk arasında "Çilek Ayı" olarak bilinen Haziran dolunayı ile aydınlanacak. Uzmanlar, bu seferki manzaranın gökyüzü meraklıları için özel bir görsel şölen olacağını belirtiyor.

Astronomların bildirdiğine göre, 2026 yılındaki bu dolunay Kuzey Yarımküre'de ufka en yakın konumda görünecek. Bu nedenle Ay doğarken normalden çok daha büyük görünecektir. Bu durum astronomik bir olay değil, insan gözünde meydana gelen ve "Ay illüzyonu" olarak adlandırılan optik bir fenomenle açıklanmaktadır.

Ancak dış görünüş yanıltıcı olabilir. Aslında bu yılki Haziran dolunayı, Dünya'dan nispeten uzak bir mesafede yer aldığı için astronomide "mikroay" olarak kaydedilmiştir. Bu nedenle görünür çapı, normal bir dolunaya göre yaklaşık yüzde 13 daha küçük olacak ve parlaklığı da biraz daha düşük görünecektir.

Uzmanlar, Haziran dolunayının yaz gündönümünden kısa bir süre sonra gerçekleştiği için Kuzey Yarımküre'de gökyüzünün alt kısımları boyunca hareket edeceğini belirtiyor. Güney Yarımküre'de ise tam tersine, Ay nispeten yüksek bir yörüngede görünecek.

Çoğu kişinin düşündüğünün aksine, "Çilek Ayı" ismi rengiyle ilgili değildir. Bu terim, Kuzey Amerika yerli halklarının geleneklerinden gelmektedir ve tam olarak çilek hasat mevsimini ifade eder. Ayrıca farklı kültürler bu dolunayı "Meyvelerin Olgunlaştığı Ay", "Yeşil Mısır Ayı" veya "Sıcak Ay" gibi isimlerle de adlandırmaktadır.

Astronomi meraklıları için bir başka ilginç bilgi daha: Bir sonraki dolunay olan "Geyik Ayı" 29 Temmuz'da gözlemlenecek. Bu nedenle, bugünkü nadir astronomik manzarayı izlemek isteyenlerin gece gökyüzüne bakmayı unutmamaları tavsiye edilir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kazakistan'da yeni Anayasa yürürlüğe girdi: yönetim sistemi değişiyorKazakistan'da yeni Anayasa yürürlüğe girdi: yönetim sistemi değişiyorBugün, 00:42Ukrayna Rusya'ya 419 insansız hava aracıyla saldırdıUkrayna Rusya'ya 419 insansız hava aracıyla saldırdıDün, 23:39ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın vatandaşlık kararını iptal ettiABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın vatandaşlık kararını iptal ettiDün, 22:31Dolandırıcılar Amerikalılara bir yılda 68 milyar dolar zarar verdiDolandırıcılar Amerikalılara bir yılda 68 milyar dolar zarar verdiDün, 17:46Dubai'de İngiliz bloggeri idam cezasıyla karşı karşıya kalabilirDubai'de İngiliz bloggeri idam cezasıyla karşı karşıya kalabilirDün, 15:12Trump'a 321 pırlantalı eşsiz altın yüzük hediye edildiTrump'a 321 pırlantalı eşsiz altın yüzük hediye edildiDün, 13:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti