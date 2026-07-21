Guardiola İtalya'ya ret cevabı mı verdi? İhtimal düştü...

·0·Spor
Guardiola İtalya'ya ret cevabı mı verdi? İhtimal düştü...

İtalya Futbol Federasyonu, Pep Guardiola'yı milli takımın başına getirerek "Squadra Azzurra"yı krizden çıkarmayı planlıyordu. Ancak Barselona'da yapılan görüşmelerden sonra İspanyol teknik adamın teklifi kabul etme ihtimalinin oldukça düştüğü belirtiliyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Guardiola şimdilik antrenörlük kariyerine dönmek için acele etmiyor. Temel amacı, bir süre iş stresinden uzaklaşıp ailesiyle daha fazla vakit geçirmek.

Maldini, Barselona'da Guardiola ile görüştü

İtalya Futbol Federasyonu Teknik Direktörü Paolo Maldini, geçen hafta sonu Barselona'ya giderek Guardiola ile şahsen bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İspanyol teknik adamın Gennaro Gattuso'nun halefi olarak atanması ve İtalya milli takımının uzun vadeli bir proje temelinde yeniden yapılandırılması imkanı ele alındı.

Federasyon yetkilileri, Guardiola'nın oyun felsefesine, genç oyuncularla çalışma becerisine ve takımın oyun tarzını kökten değiştirebilme yeteneğine büyük umut bağlamıştı.

Görüşme kararını değiştirmedi

Kaynağa göre, Maldini'nin sunduğu plan Guardiola'da ilgi uyandırmış olabilir ancak mevcut duruşunu değiştirmedi.

«Manchester City»den ayrıldıktan sonra teknik adam bir süre futboldan uzak kalma isteğini dile getirmişti. Yeni bir kulüp veya milli takım kabul etmeden önce dinlenmek, ailesiyle vakit geçirmek ve sürekli baskıdan kurtulmak istiyor.

Bu nedenle İtalyan tarafının teklifi ne kadar ciddi olursa olsun, Guardiola'nın yakın zamanda olumlu yanıt vermesi pek olası görünmüyor.

İtalya'da kriz derinleşiyor

İtalya milli takımı üst üste üç kez — 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupalarına katılma hakkı elde edemedi.

Böyle bir sonuç, dört kez dünya şampiyonu olan bir ülkenin futbolu için ciddi bir darbe oldu. Federasyon artık sadece teknik direktör değiştirmenin değil, milli takım sistemini yeniden kurmanın gerekli olduğunu düşünüyor.

Yeni proje kapsamında kadroyu gençleştirmek, modern oyun tarzını uygulamak ve İtalya'yı yeniden büyük turnuvaların ana favorilerinden biri haline getirmek hedefleniyor.

Guardiola seçeneği tamamen kapanmadı

Gazete, Guardiola'nın fikrinin ileride değişebileceğini göz ardı etmiyor. Ancak mevcut durumda İtalya milli takımını yönetmeyi kabul etme ihtimali çok düşük değerlendiriliyor.

Bu nedenle federasyonun diğer adayları da değerlendirmesi gerekecek. Guardiola seçeneği hayal edilen çözüm olmaya devam ediyor ancak İtalya'nın kaybedecek vakti yok; takımı yeniden inşa etme sürecini bir an önce başlatmak gerekiyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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