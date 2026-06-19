Liverpool, İspanya Milli Takımı'nın Yıldızı Viktor Munyos'un Transferini Duyurdu

·1·Spor
Liverpool, İspanya Milli Takımı'nın Yıldızı Viktor Munyos'un Transferini Duyurdu

İngiliz kulübü Liverpool, yaz transfer dönemindeki sıradaki büyük hamlesini gerçekleştirdi. Merseyside ekibi, İspanya Milli Takımı ve Osasuna'nın forveti Viktor Munyos ile sözleşme imzaladığını resmen onayladı. Bu transfer, İngiltere Premier League'deki rekabet ortamında gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Liverpool, futbolcunun sözleşmesinde belirtilen 34 milyon sterlinlik (yaklaşık 45 milyon dolar) serbest kalma bedelini tamamen aktive etti. Bu adım, kulübün diğer adaylarla müzakereye girmeden transferi hızla tamamlamasını sağladı. Şu anda İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, ABD'nin Tennessee eyaletindeki milli takım kampında sağlık kontrolünden geçti.

Newcastle ile Rekabet ve Hızlı Anlaşma

Viktor Munyos için verilen mücadelede Newcastle United da aktif rol oynuyordu. "The Magpies", Anthony Gordon'u Barcelona'ya sattıktan sonra onun yerini Munyos ile doldurmayı planlıyordu. Ancak Liverpool yönetiminin serbest kalma bedelini taksitlerle değil, tek seferde ve hemen ödemeye hazır olması, Newcastle'ın planlarını bozdu.

Munyos, Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola döneminin ilk büyük transferi oldu. Teknik direktörün, genç İspanyol'un taktiksel esnekliğine ve yüksek çalışma kapasitesine değer verdiği, onun Anfield'daki yüksek yoğunluklu oyun tarzına tamamen uyum sağlayacağına inandığı belirtiliyor. Futbolcu, uluslararası transfer izni ve çalışma vizesiyle ilgili belgeler tamamlandıktan sonra takıma katılacak.

Viktor Munyos, geçtiğimiz sezon Osasuna formasıyla 34 maça çıkarak 7 gol ve 5 asist gerçekleştirdi. Teknik becerisi tesadüf değil; zira futbolcu zamanında hem Barcelona hem de Real Madrid akademilerinde eğitim aldı. İspanya Milli Takımı'ndaki çıkışını ise bu yılın Mart ayında Sırbistan ağlarına gönderdiği golle kutladı.

Bu transfer, Liverpool'un yeni sezon öncesinde hücum hattını gençleştirme ve güçlendirme konusundaki ciddi niyetini gösteriyor. Munyos'un sol kanattaki hızı ve tekniğinin, takımın hücum potansiyelini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

LiverpoolTransferViktor MunyosPremier LeagueOsasuna
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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