Fergana'daki «İstiklal» Stadyumu'nda İran milli takımına karşı alınan 3-1'lik sansasyonel galibiyetin ardından, Özbekistan milli takımı ve CSKA kulübünün parlayan yıldızı Abbos Fayzullayev gazetecilerin karşısına çıktı. Maç boyunca durmak bilmeyen hareketliliği, hızlı çalımları ve rakip savunmaya uyguladığı sürekli baskıyla öne çıkan genç oyun kurucu, maç sonu samimi röportajında taraftarların alkışlarına değindi: «Çok zor bir maç oldu. Stadyuma gelen binlerce taraftara çok teşekkür ederim, Fergana'da harika ve ateşli bir atmosfer yarattılar! Her iki takımın da gol atmak için uygun fırsatları oldu. Bazı durumlarda biz, bazılarında ise rakip üstünlük sağladı. Ancak sonuçta kazandığımız galibiyetin tüm vatandaşlarımızı mutlu ettiğini düşünüyorum».

Gazetecilerin en merak ettiği soru olan «Özbekistan'ın kıta devi İran'ı üçüncü kez mağlup etmesinin sırrı nedir?» sorusuna Fayzullayev, Özbek futbolunun yeni dönemini yansıtan derin ve felsefi bir cevap verdi: «Şu anda Özbek futbolunda çok iyi bir dönem yaşanıyor. Doğru, daha önce de ülkemizde güçlü dönemler oldu ancak o zamanlar bir şeyler eksik kalmış olabilir. Bu galibiyetimiz ise sahada bir bütün olarak, takım halinde hareket etmemizin bir sonucudur!». Bu açıklama sadece Fergana'daki zaferi değil, aynı zamanda tüm Özbek futbolunda yaşanan zihinsel ve taktiksel değişimlerin özünü de ortaya koydu.

Peki, geçmişte milli takımımızda eksik olan o «gizli faktör» aslında neydi, Abbos Fayzullayev ve yeni nesil İran'a karşı nasıl bir psikolojik üstünlük sağladı ve bu «altın dönem» milli futbolumuzu daha hangi zirvelere taşıyacak?

«Fergana'daki atmosfer, İran'ı 3. kez yenmek ve yeni nesil»: Abbos Fayzullayev röportajından 5 ana nokta

Milli takım orta saha oyuncusunun açıklamasından en önemli gerçekler ve düşünceler:

«Fergana'da süper atmosfer»: Fayzullayev, «İstiklal» arenasini dolduran taraftarlara minnettarlığını dile getirerek, onların desteğinin galibiyete büyük bir güç kattığını söyledi;

İran'ı 3. kez yenme fenomeni: Prensipli ve en zorlu rakiplerden biri olarak görülen İran milli takımı, üst üste üçüncü kez diz çöktürüldü;

«Eskiden bir şeyler eksikti»: Abbos, geçmiş nesillerde de yetenek olduğunu ancak günümüzde şampiyonluk ruhunun ve bütünlüğün oluştuğunu vurguladı;

Takım birliğinin sonucu: İran'a karşı alınan galibiyet bireysel beceriden değil, sahadaki her oyuncunun tek bir amaç uğruna birleşmesinden geldi;

Özbek futbolunun «iyi dönemi»: Genç lider, ülke futbolunun bugün tarihinin en güçlü ve güven verici dönemlerinden birini yaşadığını itiraf etti.

Özbekistan ve İran rekabeti: Geçmişteki engeller ve bugünkü zaferlerin karşılaştırması

İran'a karşı geçmiş yıllardaki ve bugünkü güç dengelerinin analizi:

Göstergeler ve yönler Geçmiş dönemler (Katanec ve öncesi) Abbos Fayzullayev'in bahsettiği «Yeni dönem» İran'a karşı psikolojik durum Korku, temkinlilik, savunmaya çekilme Dişe diş mücadele, açık pres ve galibiyete kesin inanç Karşılıklı maçların sonucu Beraberlikler ve son dakikalarda gelen mağlubiyetler 3. kez mağlup edildi Takım yapısı Bireysel yıldızlara (bireysel oyun) bağımlılık Tüm takım olarak savunma ve hücumda bütünleşik hareket Oyuncu seviyesi ve lejyonerler Yerel lig ve Asya kulüpleri tabanı Avrupa'nın üst düzey ligleri (CSKA, Fransa vb.) tecrübesi Taraftarlar ve stadyum faktörü Sonuçsuzluk endişesi Fergana'daki gibi eşsiz bir güven ve milli birlik dalgası

Futbol ekspertizi ve analiz: Fayzullayev'in «iyi dönem geldi» sözü neden gerçek?

Uluslararası futbol yorumcuları, spor sosyologları ve antrenörlerin sonuçları:

«Eskiden ne eksikti?» sorusuna cevap: Geçmişte Özbek futbolunda Mirjalol Qosimov, Maksim Shatskix veya Server Jeparov gibi büyük yetenekler vardı ancak o dönemde altyapı, psikolojik dayanıklılık ve Avrupa seviyesinde yoğun taktiksel kalite eksikti; bugünkü nesil ise küçük yaştan itibaren (U-20 Asya Kupası, Olimpiyat-2024, Dünya Kupası elemeleri) kazanan bir ruhla yetiştirildi;

Fayzullayev — yeni neslin lideri: Abbos'un sahadaki korkusuzluğu, rakibin isminden (Beyranvand, Taremi, Azmun) çekinmemesi ve topla hızlı karar vermesi tüm takıma zihinsel üstünlük sağlıyor; o, modern Özbek futbolcusunun yeni yüzüdür;

«İran kompleksi»nin tamamen yok olması: Uzun yıllar boyunca İran bizim için «aşılmaz bir duvar» idi; onları 3 kez mağlup etmek, Özbek futbolunun Asya'da artık «kovalayan» değil, «lider bir dev» haline geldiğini gösteriyor;

Katanec ve birlik uyumu: Fayzullayev'in «takım olarak oynadık» demesi, Katanec'in taleplerinin (takım presi, disiplin) oyuncular tarafından tamamen kabul edildiğini ve soyunma odasında gerçek bir aile ortamı olduğunu doğruluyor.

Abbos Fayzullayev'in bu samimi sözleri, Özbekistan milli takımının tarihinin en parlak sayfalarını yazdığını ve önünde kıta kupası şampiyonluğunun beklediğini kanıtlıyor.

Sizce, Abbos Fayzullayev'in dediği gibi, geçmişteki milli takımlarımızın İran gibi devleri yenmesi için tam olarak ne eksikti; fiziksel hazırlık mı yoksa zihinsel güven mi? Bugünkü neslin İran'a karşı aldığı 3. galibiyeti şahsen nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın parlayan yıldızına adanmış bu önemli analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!