Nottingham - Arsenal: kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Lig kapsamındaki Nottingham - Arsenal karşılaşması 18 Ekim, 20:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Nottingham ilk 11'i: 26. Sels M., 23. Cunha, 2. Diomande O., 5. Murillo, 27. Munoz D., 21. Schlager X., 8. Dominguez N., 3. Williams N. (kaptan), 24. Makaty J., 14. Ndoye D., 19. Delap L.
Nottingham yedekleri: 34. Aina O., 7. Hudson-Odoi C., 12. John Victor, 15. Kalimuendo A., 31. Milenkovic N., 25. Neto L., 6. Sangare I., 9. Wood C., 22. Yates R.
Nottingham teknik direktörü: Glasner O.
Arsenal ilk 11'i: 1. Raya D., 4. White B., 15. Konsa E., 6. Gabriel, 33. Calafiori R., 41. Rice D., 39. Bruno Guimaraes, 7. Saka B., 8. Odegaard M. (kaptan), 10. Eze E., 29. Havertz K.
Arsenal yedekleri: 56. Dauman M., 14. Gyökeres V., 49. Lewis-Skelly M., 20. Madueke N., 23. Merino M., 30. Mele I., 3. Mosquera C., 12. Timber J., 36. Zubimendi M.
Arsenal teknik direktörü: Arteta M.
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