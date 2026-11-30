İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında gerçekleşen merkez karşılaşmada Arsenal Londra'daki Emirates stadyumunda Manchester City'yi konuk etti ve iki kez geriye düşmesine rağmen, 2:2 skoruyla berabere kaldı.

Bu önemli mücadelede 'City' forması giyen Özbekistan milli takım savunmacısı Abduqodir Husanov ilk 11'de sahaya çıktı ve maçı 90 dakika boyunca tamamladı.

Maç detayları ve puan durumu

Karşılaşmada skor 34. dakikada Erling Haaland tarafından açıldı, ancak altı dakika sonra Kai Havertz dengeyi sağladı. İkinci yarının başında Fernandes Manchester City'yi tekrar öne geçirse de, 83. dakikada Jurrien Timber tarafından atılan gol Arsenal'i mağlubiyetten kurtardı.

Bu sonucun ardından Mikel Arteta'nın ekibi puanını 29'a yükselterek puan tablosundaki liderliğini korudu. Manchester kulübü ise 23 puanla birlikte 2. sıraya yükseldi.

İstatistikler Arsenal Manchester City Maç sonucu 2 2 Goller Kai Havertz (40'), Jurrien Timber (83') Erling Haaland (34'), Fernandes (48') Sarı kartlar (4:4) Calafiori (12'), Merino (13'), Guimaraes (45+2'), Timber (90') Fernandes (23'), Ndiaye (39'), Donnarumma (89'), Guehi (90+6') Puan durumu 1. sıra (29 puan) 2. sıra (23 puan)

Maç raporu ve kadrolar

Premier Lig. 12. Hafta Arsenal — Manchester City 2:229 Kasım. Londra, Emirates StadyumuGoller: Havertz (40), Timber (83) — Haaland (34), Fernandes (48).

Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori (Hincapie, 46), Guimaraes, Merino (Lewis-Skelly, 58), Odegaard (Gyökeres, 58), Madueke (Douman, 80), Solis (Eze, 58), Havertz.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Husanov, Guehi, Gvardiol, Anderson, Buaddi, Fernandes (O'Reilly, 67), Doku (Foden, 67), Ndiaye (Kovacic, 77), Haaland.

Kartlar: Calafiori (12), Merino (13), Fernandes (23), Ndiaye (39), Guimaraes (45+2), Donnarumma (89), Timber (90), Guehi (90+6).

Sizce Arsenal 6 puanlık farkı sezon sonuna kadar koruyabilir mi, yoksa Manchester City şampiyonluk yarışında tekrar yetişebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!