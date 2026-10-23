Ipswich - Nottingham: Kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Lig kapsamındaki Ipswich - Nottingham karşılaşması 24 Ekim, TSİ 00:00'da başlayacak.
Maç başladığında yaşananlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Ipswich ilk 11'i: 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 7. Fatawu I., 12. Florentino, 26. O'Shea D., 42. Ouattara A., 25. Palacios E., 11. Philogene J.
Ipswich yedekleri: 29. Akpom C., 47. Clarke J., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 24. Greaves J., 38. Maeda D., 5. Matusiwa A., 32. Nunes M., 37. Scherpen K.
Ipswich teknik direktörü: O'Neil G.
Nottingham ilk 11'i: 26. Sels M., 23. Cunha, 19. Delap L., 10. Gibbs-White M., 24. Mccati J., 31. Milenkovic N., 27. Munoz D., 5. Murillo, 14. Ndoye D., 21. Schlager X., 3. Williams N.
Nottingham yedekleri: 34. Aina O., 2. Diomande O., 7. Hudson-Odoi C., 12. John Victor, 15. Kalimuendo A., 25. Nates L., 6. Sangare I., 9. Wood C., 22. Yates R.
Nottingham teknik direktörü: Glasner O.
Yorumlar 0
…