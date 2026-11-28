Londra Arsenal kulübünün teknik direktörü Mikel Arteta gelecek rakipleri Manchester City'nin son maçlardaki başarısızlıkları hakkında görüşlerini dile getirdi. Hatırlatalım, 'City' İngiltere Premier Lig'de dört maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

“Enzo fikirlerini oyuncularına aktarabiliyor”

İspanyol teknik adam, rakip takımın krizde olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını belirterek, Enzo Maresca yönetimindeki City'nin son maçlarda şanssız olduğunu kaydetti:

“Bence mesele formları veya oyun tarzları değil. Bazı maçlarda sadece şans yanlarında değildi. Bu benim analizlerime dayanan kişisel görüşüm. Enzo oyunu çok iyi anlıyor, net oyun prensipleri var ve fikirlerini oyuncularına aktarabiliyor”dedi Mikel Artetasözlerini Arsenal Radar aktarıyor.

Dev maçın detayları

Premier Lig'in iki dev kulübü yarın, 29 Kasım günü 12. hafta kapsamında karşı karşıya gelecek:

İstatistikler Resmi veriler Turnuva ve hafta İngiltere Premier Lig, 12. hafta Eşleşme Arsenal — Manchester City Maç tarihi ve saati 29 Kasım, Taşkent saatiyle 21:30 da Manchester City'nindurumu Premier Lig'de üst üste 4 maçtır kazanamıyor

Sizce yarın oynanacak Arsenal — Manchester City dev maçında 'City' dört maçlık galibiyet hasretine son verebilecek mi, yoksa Arteta'nın öğrencileri mi üstün gelecek?

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