Milan yönetimi Rafael Leão’nun geleceğine karar veriyor

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Milan yönetimi Rafael Leão’nun geleceğine karar veriyor

İtalya’nın Milan kulübü yönetimi, takımın önde gelen forvetlerinden Rafael Leão’nun geleceğiyle ilgili nihai kararı vermeye hazırlanıyor. Sky Sport’un haberine göre, yeni haftanın başında kulüp sahibi Gerry Cardinale ile Portekizli futbolcu arasında yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilecek. Taraflar için kritik önem taşıyan bu toplantının ardından futbolcunun Milan’da kalıp kalmayacağı tamamen netleşecek. Goal.com haberine göre.

Cardinale ile Leão’nun görüşmesi: Kritik adım

Kırmızı-siyahlıların sahibi Gerry Cardinale, Milanello tesislerini helikopterle ziyaret ederek takımın teknik geleceği konusunda net bir karar aldı. Son aylarda futbolcunun yaptığı açıklamalar ve geleceğiyle ilgili ortaya atılan çeşitli söylentilere son vermek isteyen kulüp yönetimi, açık bir diyalog talep ediyor. Cardinale’e göre durum tamamen net olmalı ve bu konuda orta yol bulunmuyor.

Gazzetta dello Sport’un haberine göre Rafael Leão, Manchester United’a karşı Polonya’da oynanacak hazırlık maçına gitmeyecek. Ancak taraftarları endişelendiren bu durum transfer konusuyla değil, futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili. Buna rağmen oyuncunun kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Transfer bedeli ve geleceğe ilişkin şartlar

Kulüp yönetimi, Rafael Leão ile yapılacak görüşmede iki farklı senaryoyu değerlendiriyor. Futbolcu takımdan ayrılmak isterse, Milan’ın taleplerini karşılayan ve yaklaşık 50-60 milyon avro değerinde resmi bir teklif sunulması gerekiyor. Aksi takdirde transfer piyasası şu anda onun beklentilerine uygun olmadığı için oyuncu Milan’da kalacak.

Forvet oyuncusu kulüpte kalmaya karar verirse takıma tamamen entegre olması sağlanmalı. Bunun için yalnızca kulüp yönetimiyle değil, son dört ayda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin de netleştirilmesi gerekiyor.

Bu sırada teknik direktör Ruben Amorim’in planlarıyla Milan yönetiminin görüşleri örtüşüyor. Buna rağmen sezon öncesi hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğü bir dönemde gerçekleşecek bu görüşme, takım içindeki atmosfer ve yaklaşan maçlar açısından belirleyici önem taşıyor.

MilanRafael LeãoGerry Cardinaleİtalya Serie ATransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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