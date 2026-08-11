Rafael Leão geleceğiyle ilgili söylentilere son noktayı koydu

·54·Spor
Rafael Leão geleceğiyle ilgili söylentilere son noktayı koydu

Milan'ın Portekizli forveti Rafael Leão, sosyal medya hesabı üzerinden transferi hakkında yayılan haberlere sert tepki gösterdi. Son dönemde medyada futbolcunun takımdan ayrılabileceğine dair iddialar artmıştı. Ancak Goal.com un haberine göre futbolcunun kendisi bu söylentilere son vererek tüm dikkatini yalnızca sahadaki oyununa verdiğini açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yönetim tarafından transfer listesine konulabilecek futbolcular arasında adı geçen Rafael Leão, Instagram hesabında özel bir açıklama yayımladı. Forvet, her maçta ve antrenmanda elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu ve başka hiçbir şeyin dikkatini dağıtmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Sözlerine göre şu anda onun için en önemli konu, önündeki sportif hedeflere ulaşmak.

Menajerler ve yalan haberler

Futbolcu açıklamasında, dış kaynaklar tarafından yayılan çeşitli asılsız bilgilere de değindi. Sözlerine göre son dönemde kendi adına sahte açıklamalar yayılan durumlar yaşanıyor. Rafael, tüm çıkarlarını yalnızca ailesi ve kişisel avukatlarının koruduğunu kesin bir dille vurguladı.

Futbolcu ayrıca başka hiçbir üçüncü şahıs veya kuruluşun kendi adına konuşma yetkisine sahip olmadığını açıkça belirtti. Bu tür önlemler, asılsız söylentilerin önüne geçmek ve takım içindeki ortamın istikrarını korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milan'daki durum

İtalya Serie A'nın önde gelen ekiplerinden Milan için sezonun kritik aşaması başlıyor. Böyle bir dönemde Rafael Leão'nun geleceği konusunda net bir tavır ortaya koyması ve yalnızca oyununa odaklanması, teknik heyet için de önemli bir avantaj sağlıyor. Kulüp taraftarları da yıldız oyuncunun takımda kalmasını umut ediyor.

Rafael Leão şu anda kendisini bekleyen önemli karşılaşmalara hazırlanıyor. Sahadaki performansının sezon sonunda yalnızca Milan için değil, futbolcunun kendi kariyeri açısından da belirleyici bir rol oynayacağı kesin.

Rafael LeãoMilanİtalya Serie ATransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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