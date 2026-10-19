Marco Rubio Semerkant'ta: Saida Mirziyoyeva onu bizzat karşıladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, uluslararası diplomasi ve ekonomik iş birliği açısından önemli bir olay haline geldi. Saida Mirziyoyeva, üst düzey Amerikalı konuğu kadim Semerkant topraklarında karşılayarak, bunun Orta Asya'ya yaptığı ilk ziyaret olduğunu vurguladı. Artık odak noktası bölgesel müzakereler, yeni yatırımlar ve Özbekistan-ABD ilişkilerinin daha da geliştirilmesidir.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, bu konuda Telegram kanalından açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı'nı Semerkant'ta selamlarken, ziyaret kapsamında bir dizi önemli görüşme ve müzakerenin planlandığını kaydetti.

«Özbekistan'a hoş geldiniz, Sayın Rubio!»

Saida Mirziyoyeva, Amerikalı konuğu kadim ve genç Semerkant'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretin bölgesel önemine vurgu yaptı.

«ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu kadim ve genç Semerkant topraklarında karşılamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, onun Orta Asya'ya yaptığı ilk ziyaret» diye yazdı.

Saida Mirziyoyeva ayrıca, önümüzdeki süreçte «C5+1» formatında önemli müzakerelerin, iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerin ve Amerikan-Özbek İş ve Yatırım Konseyi'nin bir sonraki toplantısının beklendiğini belirtti.

«Özbekistan'a hoş geldiniz, Sayın Rubio!» diyerek mesajını samimi bir karşılama ile noktaladı.

Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda kimler karşıladı?

Marco Rubio, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda Özbek ve ABD'li yetkililerin katılımıyla karşılandı.

Konuğu karşılama töreninde:

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva;

Özbekistan Dışişleri Bakanı Baxtiyor Saidov;

ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Sergio Gor;

ABD'nin Özbekistan'daki Büyükelçisi Jonathan Henick yer aldı.

Diplomatik görüşmeler için Semerkant'ın seçilmesi de özel bir öneme sahip. Tarih boyunca Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan bu şehir, bugün de uluslararası diyalog, bölgesel iş birliği ve ekonomik ortaklığın geliştirilmesi için önemli bir platform görevi görüyor.

19 Ekim: «C5+1» formatında önemli müzakereler

Marco Rubio, 19 Ekim'de Semerkant'ta Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantıya katılacak.

«C5+1» formatı, ABD ile Orta Asya'nın beş devleti olan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasındaki diyaloğu öngörmektedir.

Bu format, bölgesel iş birliğini güçlendirmek, ekonomik bağları genişletmek ve ortak çıkarları ilgilendiren konuları tartışmak için önemli bir diplomatik platform olarak kabul edilmektedir.

Semerkant'taki müzakereler sırasında siyasi diyaloğun yanı sıra ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği ile ilgili konuların da gündemde yer alması bekleniyor.

Ziyaretin en önemli yönlerinden biri: Yatırımlar

Marco Rubio'nun Özbekistan ziyareti sadece diplomatik görüşmelerle sınırlı kalmayacak. Programda iş dünyası temsilcileriyle diyalog ve Amerikan-Özbek İş ve Yatırım Konseyi'nin bir sonraki toplantısı da yer alıyor.

Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da geliştirmeye, girişimciler arasındaki bağları güçlendirmeye ve ortak projeler için yeni fırsatları tartışmaya hizmet edebilir.

Amerikalı ortaklarla yapılacak görüşmelerin pratik sonuçları, özellikle yeni yatırım girişimleri ve iş anlaşmaları Özbekistan için özel bir öneme sahip. Ancak bunların somut sonuçları, müzakerelerin bitişine ve resmi açıklamalara bağlı olacaktır.

Özbekistan-ABD ilişkilerinde yeni fırsatlar

Marco Rubio'nun Orta Asya'ya yaptığı ilk ziyaret, Özbekistan ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirme konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu tür görüşmeler, siyasi diyaloğu canlandırmak, ticaret ve yatırım ilişkilerini genişletmek ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunmak için fırsat yaratmaktadır.

Semerkant'taki müzakerelerden beklenen temel sonuç, diplomatik diyaloğu somut pratik girişimlerle zenginleştirmektir. Eğer planlanan görüşmeler yeni anlaşmalar ve ortak projelerle pekiştirilirse, bu iki ülke iş birliği için önemli bir adım olabilir.

Kadim Semerkant bir kez daha uluslararası diyaloğun merkezi haline geliyor. Artık ana odak noktası, müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı ve Özbekistan için ne tür yeni fırsatlar açacağı olacaktır.