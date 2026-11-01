Altın Ayakkabı yarışı kızışıyor: Shomurodov Salah'ı yakaladı, Osimhen ve Orban lider

Türkiye Süper Ligi'nde 10. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte sezonun 'Altın Ayakkabı' ödülü için verilen mücadele daha da kızıştı. Turnuvanın gol krallığı sıralamasının üst basamaklarını Avrupa'nın üst düzey liglerinde pişmiş yıldız forvetler tamamen ele geçirmiş durumda ve yerel Türk forvetler bu rekabete ayak uyduramıyor.

Samsunspor'a karşı oynanan maçta bir gol daha atan Özbek golcü Eldor Shomurodov liderleri takibini sürdürerek puan tablosunun ilk üçünde sağlam bir yer edindi.

Gol krallığı yarışı: 10. hafta sonrası durum

Geride kalan hafta Nijeryalı yıldızların başarısı ve Mısırlı Mohamed Salahın puan kaybetmesiyle akıllarda kaldı:

Victor Osimhen ve Gift Orban (9'ar gol): Süper Lig'in en değerli yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor ağlarını havalandırarak gol sayısını 9'a çıkardı. Ligin yeni ekibi Amed'i üst sıralara taşıyan bir diğer Nijeryalı forvet Gift Orban da skor üreterek Osimhen ile liderliği paylaştı;

Mohamed Salah ve Eldor Shomurodov (8'er gol): Bu haftaya kadar tek başına liderliği elinde bulunduran Mohamed Salah, Trabzonspor formasıyla Gaziantep'e karşı sahada yer almasına rağmen maçı golsüz tamamladı. Sonuç olarak, Samsunspor kalesini 10. dakikada havalandıran Eldor Shomurodov gol sayısını 8'e çıkararak sıralamada Salah'ı yakaladı ve 2. sırayı onunla paylaştı;

Vedat Muriqi (7 gol): Fenerbahçe forveti, kendi sahalarında Göztepe'ye karşı alınan sürpriz mağlubiyette (1:2) 83. dakikada oyuna girdi ancak gol atamadı ve 7 golle 4. sırada kaldı.

Başakşehir'deki Özbek kahramanlar ve 5:2'lik zafer

10. haftada Nuri Şahin'in öğrencileri olan İstanbul Başakşehir, kendi sahasında 5:2'lik bir galibiyet alarak puan tablosunda yükseldi. Bu karşılaşmada Shomurodov'un yanı sıra, Özbek yetenekli orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev de yedekten oyuna dahil oldu ve takımındaki 8. maçında ilk golünü kaydetti.

Mevcut gol kralının şaşırtıcı istatistikleri

Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nin mevcut gol kralı unvanıyla mücadele ediyor: