Altın Ayakkabı yarışı kızışıyor: Shomurodov Salah'ı yakaladı, Osimhen ve Orban lider

·21·Spor
Altın Ayakkabı yarışı kızışıyor: Shomurodov Salah'ı yakaladı, Osimhen ve Orban lider

Türkiye Süper Ligi'nde 10. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte sezonun 'Altın Ayakkabı' ödülü için verilen mücadele daha da kızıştı. Turnuvanın gol krallığı sıralamasının üst basamaklarını Avrupa'nın üst düzey liglerinde pişmiş yıldız forvetler tamamen ele geçirmiş durumda ve yerel Türk forvetler bu rekabete ayak uyduramıyor.

Samsunspor'a karşı oynanan maçta bir gol daha atan Özbek golcü Eldor Shomurodov liderleri takibini sürdürerek puan tablosunun ilk üçünde sağlam bir yer edindi.

Gol krallığı yarışı: 10. hafta sonrası durum

Geride kalan hafta Nijeryalı yıldızların başarısı ve Mısırlı Mohamed Salahın puan kaybetmesiyle akıllarda kaldı:

  • Victor Osimhen ve Gift Orban (9'ar gol): Süper Lig'in en değerli yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor ağlarını havalandırarak gol sayısını 9'a çıkardı. Ligin yeni ekibi Amed'i üst sıralara taşıyan bir diğer Nijeryalı forvet Gift Orban da skor üreterek Osimhen ile liderliği paylaştı;

  • Mohamed Salah ve Eldor Shomurodov (8'er gol): Bu haftaya kadar tek başına liderliği elinde bulunduran Mohamed Salah, Trabzonspor formasıyla Gaziantep'e karşı sahada yer almasına rağmen maçı golsüz tamamladı. Sonuç olarak, Samsunspor kalesini 10. dakikada havalandıran Eldor Shomurodov gol sayısını 8'e çıkararak sıralamada Salah'ı yakaladı ve 2. sırayı onunla paylaştı;

  • Vedat Muriqi (7 gol): Fenerbahçe forveti, kendi sahalarında Göztepe'ye karşı alınan sürpriz mağlubiyette (1:2) 83. dakikada oyuna girdi ancak gol atamadı ve 7 golle 4. sırada kaldı.

Başakşehir'deki Özbek kahramanlar ve 5:2'lik zafer

10. haftada Nuri Şahin'in öğrencileri olan İstanbul Başakşehir, kendi sahasında 5:2'lik bir galibiyet alarak puan tablosunda yükseldi. Bu karşılaşmada Shomurodov'un yanı sıra, Özbek yetenekli orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev de yedekten oyuna dahil oldu ve takımındaki 8. maçında ilk golünü kaydetti.

Mevcut gol kralının şaşırtıcı istatistikleri

Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nin mevcut gol kralı unvanıyla mücadele ediyor:

  • Geçen sezonki zafer: Vatandaşımız geçen sezon 34 maçta 22 gol atarak, Paul Onuachu ile birlikte ligin en iyi golcüsü olarak 'Altın Ayakkabı'yı kazanmıştı;

  • Başakşehir'deki genel performans: 21 yaşındaki lejyonerimiz, İstanbul ekibine katıldığından bu yana tüm kulvarlarda toplam 56 maça çıktı ve hanesine 31 gol ve 7 asist yazdırmayı başardı.

Eldor ShomurodovTürkiye Süper LigiAbbosbek Fayzullayevİstanbul BaşakşehirGol Krallığı
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Başakşehir'in 7 gollü maçında Shomurodov ve Fayzullayev kaç puan aldı?Başakşehir'in 7 gollü maçında Shomurodov ve Fayzullayev kaç puan aldı?Bugün 22:40Shomurodov ve Fayzullayev'den gol şovu: Başakşehir 5-2 kazandı (video)Shomurodov ve Fayzullayev'den gol şovu: Başakşehir 5-2 kazandı (video)Bugün 20:22Shomurodov ilk 11'de: İstanbul Başakşehir bugün Samsunspor'u ağırlıyorShomurodov ilk 11'de: İstanbul Başakşehir bugün Samsunspor'u ağırlıyorBugün 17:23Başakşehir mağlubiyeti sonrası: Uluslararası analiz portalı Shomurodov'a kaç puan verdi?Başakşehir mağlubiyeti sonrası: Uluslararası analiz portalı Shomurodov'a kaç puan verdi?27 Ekim 14:30Eldor Shomurodov oyundan alındığı an Başakşehir 2 gol yediEldor Shomurodov oyundan alındığı an Başakşehir 2 gol yedi27 Ekim 10:28Başakşehir'in Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'i açıklandıBaşakşehir'in Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'i açıklandı19 Eylül 21:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü