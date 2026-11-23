Bahodir Jalolov World Boxing kongresine katıldı: Golovkin ile buluşma
Özbekistan'ın ağır sıklet boks yıldızı Bahodir Jalolov Panama şehrinde düzenlenen World Boxing kongresine katıldı. Etkinlik kapsamında organizasyon başkanı ve eski dünya şampiyonu boksör Gennadiy Golovkin ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Kongrede, Özbekistan Boks Federasyonu temsilcisi Mirshohid Tillaboyev'in üst düzey bir göreve seçilmesi de ülke boksu adına önemli bir gelişme oldu.
Jalolov ve Golovkin Panama'da buluştu
Özbek boksör Bahodir Jalolov, Panama'da gerçekleştirilen World Boxing kongresinde yer alıyor. Etkinlik sırasında organizasyon başkanı Gennadiy Golovkin ile görüştü.
Sports.kz tarafından aktarılan habere göre, Jalolov kendi Instagram sayfasında kongreden fotoğraf ve videolar paylaştı. Görüntülerde, Özbek boksör ile Kazak spor yöneticisinin kulislerde sohbet ettiği ve kameralara birlikte poz verdiği yer alıyor.
Gennadiy Golovkin, profesyonel boksta orta sıkletin en ünlü dünya şampiyonlarından biri olup şu anda World Boxing organizasyonuna başkanlık etmektedir.
Mirshohid Tillaboyev World Boxing başkan yardımcısı oldu
Panama'daki kongre, Özbek boksu için bir başka önemli sonuçla tamamlandı. Özbekistan Boks Federasyonu Genel Sekreteri Mirshohid Tillaboyev, World Boxing başkan yardımcılığına seçildi.
Bu görev için Kazak spor yöneticisi Rauan Igenev de aday gösterilmişti. Seçim sonucunda Tillaboyev'in başkan yardımcılığına getirilmesi, Özbekistan'ın uluslararası boks organizasyonundaki temsiliyeti ve kurumsal konumu açısından önemli bir olay oldu.
Golovkin World Boxing organizasyonunu yönetiyor
Gennadiy Golovkin, Kasım 2025'ten bu yana World Boxing başkanı olarak görev yapmaktadır. Profesyonel bokstaki başarılı kariyerinin ardından uluslararası boks yönetiminde de önemli bir sorumluluk üstlendi.
Panama'daki kongrede Bahodir Jalolov'un Golovkin ile görüşmesi ve Mirshohid Tillaboyev'in başkan yardımcılığına seçilmesi, Özbek boksunun uluslararası arenadaki varlığıyla ilgili dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.
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