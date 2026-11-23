Özbekistan'ın ağır sıklet boks yıldızı Bahodir Jalolov Panama şehrinde düzenlenen World Boxing kongresine katıldı. Etkinlik kapsamında organizasyon başkanı ve eski dünya şampiyonu boksör Gennadiy Golovkin ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Kongrede, Özbekistan Boks Federasyonu temsilcisi Mirshohid Tillaboyev'in üst düzey bir göreve seçilmesi de ülke boksu adına önemli bir gelişme oldu.

Jalolov ve Golovkin Panama'da buluştu

Özbek boksör Bahodir Jalolov, Panama'da gerçekleştirilen World Boxing kongresinde yer alıyor. Etkinlik sırasında organizasyon başkanı Gennadiy Golovkin ile görüştü.

Sports.kz tarafından aktarılan habere göre, Jalolov kendi Instagram sayfasında kongreden fotoğraf ve videolar paylaştı. Görüntülerde, Özbek boksör ile Kazak spor yöneticisinin kulislerde sohbet ettiği ve kameralara birlikte poz verdiği yer alıyor.