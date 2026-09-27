Taşkent'te "ağır nakavt": Furqatbek Yoqubov, Ramazan Gairbekov'a mağlup oldu (video)

·12·Spor
Taşkent'te "ağır nakavt": Furqatbek Yoqubov, Ramazan Gairbekov'a mağlup oldu (video)

Başkent Taşkent'te karma dövüş sanatları (MMA) tutkunlarının büyük bir ilgiyle beklediği «Mangu 5» turnuvası sona erdi. Müsabakanın en önemli ve beklenen olayı olan ana maçta, Özbekistanlı yetenekli dövüşçü Furqatbek Yoqubov ile Rusya temsilcisi Ramazan Gairbekov karşı karşıya geldi. Tüy sıklet kategorisinde ligin mutlak şampiyonluk kemerini kazanmak için planlanan 5 rauntluk şiddetli dövüş, beklenenden erken ve dramatik bir şekilde sona erdi.

İki rauntluk sert değişimlerin ardından, 3. rauntta Rus dövüşçünün güçlü ve isabetli atağı sonucunda Furqatbek Yoqubov nakavt oldu. Bu parlak zafer sayesinde Ramazan Gairbekov, Mangu Ligi'nin tüy sıklette tarihteki ilk resmi şampiyonu olarak adını organizasyon tarihine yazdırdı.

«Taşkent'teki karşılaşma, 3. raunt ve kemerin sahibi»: Mangu 5 finalinin 5 ana noktası

Turnuvanın ana maçıyla ilgili en önemli resmi gerçekler ve sonuçlar:

  • Başkentte MMA gecesi: Taşkent şehrinde yüksek seviyede organize edilen «Mangu 5» turnuvasının tüm karşılaşmaları tamamlandı;

  • Ana maç ve şampiyonluk bahsi: Mücadele, tüy sıklette Mangu Ligi'nin ilk şampiyonluk kemeri için 5 rauntluk formatta gerçekleştirildi;

  • 3. rauntta erken final: Dövüş tam sürmedi; üçüncü rauntta Ramazan Gairbekov tarafından atılan darbeler maçın kaderini belirledi;

  • Yoqubov'un nakavt olması: Soydaşımız Furqatbek Yoqubov, şiddetli direnişe rağmen rakibinin baskısına dayanamayarak mağlup oldu;

  • Tarihi ilk şampiyon: Rus Ramazan Gairbekov, bu galibiyetle organizasyonun ilk şampiyonluk kemerini havaya kaldırdı.

Mangu 5: Şampiyonluk maçının teknik göstergeler analizi

Taşkent'teki ana karşılaşmanın resmi parametreleri ve sonuç karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler

Furqatbek Yoqubov (Özbekistan)

Ramazan Gairbekov (Rusya)

Maç statüsü ve sıklet

Tüy sıklet şampiyonluk maçı (Mangu 5)

Tüy sıklet şampiyonluk maçı (Mangu 5)

Planlanan süre

5 rauntluk resmi unvan maçı

5 rauntluk resmi unvan maçı

Kaydedilen nihai sonuç

3. rauntta nakavt ile mağlubiyet

3. rauntta nakavt ile galibiyet (KO/TKO)

Maçın yapıldığı yer

Taşkent şehri (Kendi sahası ve yerel taraftarlar)

Deplasman (Taşkent oktagonu)

Kazanılan unvan

Şampiyonluk için ana aday

Mangu Ligi'nin tarihi ilk şampiyonu

MMA ve spor ekspertizi: 3. raunt neden maçın dönüm noktası oldu?

Karma dövüş sanatları uzmanları ve analistlerinin sonuçları:

  • «Hız ve mesafe kontrolünde hata»: Tüy sıklette her saniye ve doğru mesafeyi seçmek hayati öneme sahiptir; Yoqubov ilk rauntlarda aktif hareket etse de, üçüncü beş dakikalık bölümde açık dövüşe girerek kontra atakta tehlikeli bir darbe aldı;

  • Gairbekov'un taktik soğukkanlılığı: Rus sporcu, ilk iki rauntta rakibinin güçlü yönlerini analiz ederek savunmayı kırmanın yolunu buldu ve uygun fırsat doğduğunda maçı erken bitirmeyi başardı;

  • Furqatbek için dönüm noktası: Şampiyonluk kemeri için mücadelede alınan bu mağlubiyet büyük bir tecrübe dersi işlevi görür; Yoqubov'un vuruş tekniği ve savunma eksiklikleri üzerinde çalışması, oktagona daha güçlü dönmesini sağlayabilir.

Sizce Furqatbek Yoqubov'un 3. raunttaki mağlubiyetine yorgunluk mu yoksa taktiksel bir hata mı sebep oldu? Yoqubov rövanş maçı yaparak Ramazan Gairbekov'dan şampiyonluk kemerini geri alabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek MMA dünyasındaki bu şiddetli karşılaşmanın analizini tüm dövüş tutkunlarıyla paylaşın!

Furqatbek YoqubovRamazan GairbekovMangu 5MMATaşkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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