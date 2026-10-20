Manchester City — AEK Atina: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Manchester City — AEK Atina karşılaşması 21 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Manchester City ilk 11'i: 1. Donnarumma G., 82. Lewis R., 3. Dias R. (kaptan), 45. Khusanov A., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 37. Allan Elias, 10. Cherki R., 47. Foden P., 75. Samba F.
Manchester City yedekleri: 21. Ait-Nouri R., 13. Bettinelli M., 32. Bouaddi A., 61. Braithwaite K., 11. Doku J., 6. Guehi M., 9. Haaland E., 56. McAdoo R., 7. Ndiaye I., 28. Rulli G., 22. Vitor Reis.
Manchester City teknik direktörü: Maresca E.
AEK Atina ilk 11'i: 91. Brignoli A., 12. Rota L., 2. Moukoudi H. (kaptan), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 16. Arriaga K., 18. Marin R., 23. Joao Mario, 19. Varga B., 9. Jovic L.
AEK Atina yedekleri: 41. Balamotis M., 8. Gacinovic M., 6. Kairinen K., 11. Koita A., 22. Lykogiannis K., 20. Mantalos P., 21. Vida D., 27. Vitalis M., 90. Zini, 10. Zubkov O.
AEK Atina teknik direktörü: Nikolic M.
Yorumlar 0
…