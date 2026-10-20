Manchester City — AEK Atina: kadrolar ve canlı anlatım

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Manchester City — AEK Atina: kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Manchester CityAEK Atina karşılaşması 21 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Manchester City ilk 11'i: 1. Donnarumma G., 82. Lewis R., 3. Dias R. (kaptan), 45. Khusanov A., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 37. Allan Elias, 10. Cherki R., 47. Foden P., 75. Samba F.

Manchester City yedekleri: 21. Ait-Nouri R., 13. Bettinelli M., 32. Bouaddi A., 61. Braithwaite K., 11. Doku J., 6. Guehi M., 9. Haaland E., 56. McAdoo R., 7. Ndiaye I., 28. Rulli G., 22. Vitor Reis.

Manchester City teknik direktörü: Maresca E.

AEK Atina ilk 11'i: 91. Brignoli A., 12. Rota L., 2. Moukoudi H. (kaptan), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 16. Arriaga K., 18. Marin R., 23. Joao Mario, 19. Varga B., 9. Jovic L.

AEK Atina yedekleri: 41. Balamotis M., 8. Gacinovic M., 6. Kairinen K., 11. Koita A., 22. Lykogiannis K., 20. Mantalos P., 21. Vida D., 27. Vitalis M., 90. Zini, 10. Zubkov O.

AEK Atina teknik direktörü: Nikolic M.

Canlı anlatım CANLI
30
Rayan Cherki (Manchester City) harika bir bireysel beceri sergiledi, ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Tehlikeli şutu bir defans oyuncusu tarafından engellendi. Manchester City köşe vuruşu kullanacak.
27
Manchester City harika bir takım oyunu sergiliyor; kısa paslar ve tek-iki dokunuşla rakip savunmayı delmeye, hızlı kontra atakla şut çekmeye çalışıyorlar.
23
Allan Elias (Manchester City) kaleciyle karşı karşıya kalmak için harika bir teknik sergiledi. Vuruşunu yaptı ama top direkten döndü! Harika bir çalım, ancak talihsiz bir bitiriş! Top oyun alanı dışına çıktı ve AEK Atina lehine kale vuruşu verildi.
21
Elliot Anderson (Manchester City) ceza sahası dışında seken topu önünde buldu ancak şutu savunmadan döndü.
20
Phil Foden (Manchester City) köşe vuruşunu ceza sahasına ortaladı, ancak Alberto Brignoli topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.
20
Phil Foden (Manchester City) ceza sahasına tehlikeli bir yerden pas çıkardı, ancak defans oyuncuları bunu uzaklaştırmayı başardı. Top taca/çizgi dışına çıktı ve köşe vuruşu kararı verildi. Manchester City rakip kale önünde tehlike yaratma şansı yakalayacak.
18
Rúben Dias (Manchester City) sert bir müdahaleyle faul yaptı. Hakem Willy Delajod pozisyonu yakından takip etti.
14
Yan hakem Lazaros Rota (AEK), kafa vuruşundan hemen önce ofsayt bayrağını kaldırdı.
12
Enzo Fernandez (Manchester City) serbest vuruştan kaleyi yokladı ve top direkten döndü!
12
Gol! Elliot Anderson (Manchester City) doğru zamanda doğru yerde bulundu, ceza sahası içindeki seken topu önünde buldu ve ağlara gönderdi. Skor: 1:0.
11
Harold Moukoudi (AEK) yolda topa ulaşmaya çalıştı ancak rakibinin ayağına da vurdu. Willy Delajod düdüğünü çalıp faulü belirledi. Manchester City serbest vuruş kazandı, bu gol için iyi bir fırsat yaratabilir.
10
Phil Foden (Manchester City) köşe vuruşundan topu ceza sahasına göndermek için uygun bir fırsata sahip.
7
Phil Foden (Manchester City) ceza sahasına ortaladı, ancak savunmacılardan biri tehlikeyi uzaklaştırdı.
6
Manchester City şu sıralar topa daha çok sahip oluyor.
5
Dönen top Kervin Arriaga'nın (AEK) önünde kaldı ve ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ancak vuruşu etkisizdi, top üstten auta çıktı. Top oyun alanını terk etti, Manchester City kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.
2
Răzvan Marin (AEK) harika bir pas aldı ve ceza sahası dışından tehlikeli bir şut çekti, ancak top savunmadan döndü.
1
Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.
00:02
Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. AEK Atina maça başlayacak.
00:00
Bugünkü maçın baş hakemini tanıtalım, kendisi Willy Delajod.
00:00
Maç başlamadan önce bugünkü karşılaşmanın ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.
00:00
Tüm futbol severlere merhaba, bu maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız ve en heyecanlı, önemli anları sizlere aktaracağız. Hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayacağız, sadece arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın.
Manchester CityAEK AtinaŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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