Fenerbahçe, AEK ve Viking Şampiyonlar Ligi lig aşamasında!

·7·Spor
Fenerbahçe, AEK ve Viking Şampiyonlar Ligi lig aşamasında!

Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları sona erdi. Merkezdeki mücadelede Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü, deplasmanda Fransa'nın Lyon takımını 2-1 mağlup ederek, iki maçın toplamında (ilk maç 1-1) turnuvanın lig aşamasına yükselmeyi başardı.

Ayrıca Yunanistan'ın AEK ve Norveç'in Viking kulüpleri de rakiplerine karşı aldıkları net galibiyetlerle Avrupa'nın en iyi takımları arasına adlarını yazdırdı.

Lyon'da gerilim: 2 hızlı gol ve VAR kararları

Fransa'da oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye ve mücadeleye sahne oldu:

  • Fenerbahçe'den 4 dakikalık şok: İstanbul ekibi maça hızlı başladı. 24. dakikada Vedat Muriqi perdeyi açarken, sadece 4 dakika sonra 28. dakikada Archie Brown farkı ikiye çıkardı (0-2);

  • Lyon'un uyanışı: İkinci yarıda ev sahibi ekip baskıyı artırdı ve 61. dakikada Malick Fofana ile farkı bire indirdi (1-2);

  • VAR draması: Lyon, 64 ve 72. dakikalarda iki kez rakip fileleri havalandırdı ancak her iki pozisyonda da VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle goller iptal edildi.

AEK ve Viking'den büyük başarı

Play-off turundaki diğer eşleşmelerde de dikkat çekici sonuçlar alındı:

  • AEK'nın gövde gösterisi (4-0): Bulgaristan'ın Levski takımıyla oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalan AEK, sahasında rakibine acımadı. Luka Jovic (7), Barnabás Varga'nın dublesi (21, 30) ve Răzvan Marin'in (55) golleri Yunan ekibine 4-0'lık farklı galibiyeti getirdi;

  • Viking'den sansasyon (3-1): Norveç temsilcisi Viking, Zagreb'in köklü kulübü Dinamo'yu konuk etti ve Zlatko Tripic, Edvin Austbø ile Tobias Moy'un golleriyle 3-1 kazanarak lig aşamasına adını yazdırdı.

Lyon - Fenerbahçe maçının resmi raporu

Şampiyonlar Ligi. Play-off turu

Lyon - Fenerbahçe 1-2 (İlk maç: 1-1)

Goller: Fofana (61) - Muriqi (24), Brown (28).

Takım kadroları:

  • Lyon: Dominik Greif, Ainsley Maitland-Niles (Kyle Hudlin, 62), Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté, Abner (Nicolás Tagliafico, 86), Tanner Tessmann (Pavel Šulc, 76), Tyler Morton (Mads Bidstrup, 86), Corentin Tolisso, Ernest Nuamah (Zakary Atiabou, 62), Loïs Openda, Malick Fofana.

  • Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood (Romelu Lukaku, 80), Anderson Talisca (İsmail Yüksek, 68), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene, 76), Vedat Muriqi (İrfan Can Kahveci, 80).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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