Fenerbahçe, AEK ve Viking Şampiyonlar Ligi lig aşamasında!

Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları sona erdi. Merkezdeki mücadelede Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü, deplasmanda Fransa'nın Lyon takımını 2-1 mağlup ederek, iki maçın toplamında (ilk maç 1-1) turnuvanın lig aşamasına yükselmeyi başardı.

Ayrıca Yunanistan'ın AEK ve Norveç'in Viking kulüpleri de rakiplerine karşı aldıkları net galibiyetlerle Avrupa'nın en iyi takımları arasına adlarını yazdırdı.

Lyon'da gerilim: 2 hızlı gol ve VAR kararları

Fransa'da oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye ve mücadeleye sahne oldu:

Fenerbahçe'den 4 dakikalık şok: İstanbul ekibi maça hızlı başladı. 24. dakikada Vedat Muriqi perdeyi açarken, sadece 4 dakika sonra 28. dakikada Archie Brown farkı ikiye çıkardı (0-2);

Lyon'un uyanışı: İkinci yarıda ev sahibi ekip baskıyı artırdı ve 61. dakikada Malick Fofana ile farkı bire indirdi (1-2);

VAR draması: Lyon, 64 ve 72. dakikalarda iki kez rakip fileleri havalandırdı ancak her iki pozisyonda da VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle goller iptal edildi.

AEK ve Viking'den büyük başarı

Play-off turundaki diğer eşleşmelerde de dikkat çekici sonuçlar alındı:

AEK'nın gövde gösterisi (4-0): Bulgaristan'ın Levski takımıyla oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalan AEK, sahasında rakibine acımadı. Luka Jovic (7), Barnabás Varga'nın dublesi (21, 30) ve Răzvan Marin'in (55) golleri Yunan ekibine 4-0'lık farklı galibiyeti getirdi;

Viking'den sansasyon (3-1): Norveç temsilcisi Viking, Zagreb'in köklü kulübü Dinamo'yu konuk etti ve Zlatko Tripic, Edvin Austbø ile Tobias Moy'un golleriyle 3-1 kazanarak lig aşamasına adını yazdırdı.

Lyon - Fenerbahçe maçının resmi raporu

Şampiyonlar Ligi. Play-off turu

Lyon - Fenerbahçe 1-2 (İlk maç: 1-1)

Goller: Fofana (61) - Muriqi (24), Brown (28).

Takım kadroları: