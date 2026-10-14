Shakhtar Donetsk — AEK Atina: kadrolar ve canlı anlatım

25 Kauan Elias (Shakhtar) son savunmacının arkasında pozisyon aldı, ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdıktan sonra orta hakem oyunu durdurdu.

23 Milan Vítalis (AEK) vuruşu çok kötü yaptı. Uzaktan voleyi denedi ancak top tribünlere gitti.

21 Şahtar Donetsk köşe vuruşundan gol bulma şansı yakaladı, ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.

20 Şahtar Donetsk köşe vuruşundan gol bulma fırsatı yakaladı ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.

20 Neverton (Şahtar) kaleye sert bir şut çekti, ancak savunmacı kendisini siper ederek topu engelledi. Şahtar Donetsk köşe vuruşu kullanacak.

19 Neverton (Shakhtar) topu yerleştirdi ve elverişli bir mesafeden serbest vuruşa hazırlanıyor. Bu mesafeden çok gol atıldı. Bakalım ne olacak.

18 Lovro Majer (AEK) ne düşünüyordu? Bu hareketi cezasız kalmayacak. Hakem ona sarı kart gösterdi.

18 Adeta kart istiyordu. Lovro Majer (AEK) sarı kart gördü.

16 Chris Kavanagh düdüğünü çaldı ve Aboubakary Koita (AEK) hücumda faul yaptığı için cezalandırıldı. Hakemden iyi karar.

14 Pەک iyi bir vuruş olmadı. Luka Jović (AEK) ceza sahası dışından gelişine vurdu ancak top üst direğin üzerinden auta gitti.

13 Oleg Ocheretko (Shakhtar), ceza sahası içindeki Kaua Elias'a çok net bir pas çıkardı, ancak Alberto Brignoli büyük bir dikkat göstererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

12 Topun dönmesinin ardından Newertoon (Shakhtar) için iyi bir fırsat doğdu, ancak ceza sahası dışından çektiği şut üst direğin üzerinden auta çıktı. Çok isabetsiz bir vuruş!

12 Pedrinho (Shakhtar) tehlikeli bir serbest vuruş kullandı ancak savunmacılardan biri tehlikeyi uzaklaştırmada harika bir iş çıkardı.

11 Domagoj Vida'dan (AEK) büyük bir hata ve Chris Kavanagh düdüğünü çalıyor.

10 Şahtar Donetsk köşe vuruşu kullandı, ancak savunmanın güvenli oyunu sayesinde gol fırsatı eridi.

9 Alisson (Shakhtar) rakibini geçip ceza sahası dışından sert vurdu. Alberto Brignoli topu geç gördü ama sol direğin dibinden ağlara gitmesine izin vermedi.

7 Alisson (Shakhtar), Oleg Ocheretko'ya doğru uzun bir pas gönderdi ancak Alberto Brignoli kalesinden çıkarak topun sahibi oldu.

6 Alisson (Shakhtar), Oleh Ocheretko'ya doğru uzun bir pas gönderdi ancak Alberto Brignoli öne çıkıp topun sahibi oldu.

5 Newerton (Şahtar) çalım yaparak ilerledi ancak rakip savunmacı onu durdurdu ve tehlikeli bir pozisyon yaratamadı.

3 Köşe vuruşunun ardından top ceza sahasına ortalandı. Harold Moukoudi (AEK) savunmadan yüksek sıçrayıp kafayı vurdu, ancak top direkten dışarı çıktı!

3 AEK Atina rakibi köşe vuruşuna zorladı.

1 İlk yarı başladı.

00:01 Maça AEK Atina takımı başvuru yapıyor.

00:00 Bugünkü maçın hakemi Chris Kavanagh olacak.

00:00 İlk 11'ler açıklandı ve bunları kadrolar bölümünden inceleyebilirsiniz.