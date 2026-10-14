Shakhtar Donetsk — AEK Atina: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Shakhtar Donetsk — AEK Atina karşılaşması 15 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Shakhtar Donetsk ilk 11'i: 31. Riznyk D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (kaptan), 13. Pedro Henrique, 6. Marlon Gomes, 30. Alisson, 10. Pedrinho, 27. Ocheretko O., 11. Newerton, 9. Kaua Elias.
Shakhtar Donetsk yedekleri: 99. Brunino, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 14. Isaque Silva, 20. Karavayev O., 8. Kryskiv D., 49. Luca Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 77. Mendoza G., 29. Nazaryna Ye., 2. Traore L., 24. Sukanov V.
Shakhtar Donetsk teknik direktörü: Turan A.
AEK Atina ilk 11'i: 91. Brignoli A., 12. Rota L., 2. Moukoudi H. (kaptan), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 27. Vitalis M., 18. Marin R., 11. Koita A., 90. Zini, 9. Jovic L.
AEK Atina yedekleri: 16. Arriaga K., 41. Balamotis M., 8. Gacinovic M., 23. Joao Mario, 6. Kairinen K., 22. Lykogiannis K., 20. Mantalos P., 19. Varga B., 21. Vida D., 10. Zubkov O.
AEK Atina teknik direktörü: Nikolic M.
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