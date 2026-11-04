AEK ve Real Madrid karşılaşması nerede ve saat kaçta izlenebilir?

·91·Spor
AEK ve Real Madrid karşılaşması nerede ve saat kaçta izlenebilir?

Bugün, 4 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında, kıtanın en çok kupa kazanan kulübü Real Madrid, Yunanistan'ın başkentinde yerel AEK kulübüne konuk oluyor.

Atina'daki OPAP Arena'da gerçekleşecek bu heyecan verici karşılaşmayı, İtalyan deneyimli hakem Maurizio Mariani liderliğindeki hakem ekibi yönetecek.

Canlı yayın ve başlama saati

Özbekistanlı futbolseverler için maçın başlama saati ve yayın bilgileri:

  • Başlama saati: Maç Taşkent saatiyle 22:45'te başlayacak;

  • Canlı yayın: Özbekistan sınırları içerisinde bu karşılaşmayı Zo‘r TV kanalı üzerinden canlı olarak izleme imkanı bulunmaktadır.

Puan durumu: Favori ve zayıf rakip karşılaşması

Lig aşamasının geride kalan haftaları, takımların performansını farklı şekillerde ortaya koyuyor:

  • Eflatun-beyazlıların yürüyüşü: Real Madrid, ilk 3 hafta sonunda topladığı 9 puanla genel puan tablosunda 5. sırada yer alıyor ve liderleri takibini sürdürüyor;

  • AEK'in zor durumu: Yunan kulübünün şu an 3 puanı bulunuyor ve Atina ekibi tabloda 27. sırada yer alıyor. Kendi sahasındaki atmosfere güvenen ev sahibi ekibin, Madrid temsilcisinden puan almak için tüm gücünü ortaya koyması bekleniyor.

Sıradaki hafta takvimi

Bilgi olarak, lig aşamasının 5. haftasında her iki kulüp de 24 Kasım'da bir sonraki maçlarına çıkacak:

  • Real Madrid kendi sahasında Hollanda'nın PSV kulübünü ağırlayacak;

  • AEK ise deplasmanda İtalya'nın Como takımıyla karşılaşacak.

Hatırlatalım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'dir.

UEFA Şampiyonlar LigiReal MadridAEK AtinaZo‘r TVFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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