Manchester City — AEK: Maresca savunmanın merkezini Husanov ve Dias'a emanet etti (Kadrolar)

·41·Spor
Manchester City — AEK: Maresca savunmanın merkezini Husanov ve Dias'a emanet etti (Kadrolar)

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında İngiliz devi Manchester City kendi sahasında Yunanistan temsilcisi AEK takımını konuk ediyor.

Bu karşılaşma öncesinde her iki takımın ilk 11'leri resmen açıklandı. Özbek futbolseverler için en sevindirici gelişme ise milli oyuncumuz Abdukodir Husanov 'un Manchester ekibinin ilk 11'inde yer alması ve maça ilk dakikadan itibaren başlayacak olması.

Takımların ilk 11'leri

Her iki kulübün teknik heyeti sahaya şu oyuncuları sürmeye karar verdi:

  • Manchester City: Donnarumma, Lewis, Husanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandes, Allan, Cherki, Foden, Samba;

  • AEK: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Mayer, Arriaga, Marin, Mario, Jovic, Varga.

Maç ne zaman ve nerede?

  • Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması, 3. hafta;

  • Maç saati: TSİ 00:00 'da;

  • Stadyum: Etihad Stadyumu, Manchester.

Savunmanın merkezinde Ruben Dias ile partner olacak Abdukodir Husanov için bu maç, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer önemli sınav ve sorumluluk dolu bir imtihan olacak.

UEFA Şampiyonlar LigiManchester CityAEKAbdukodir HusanovFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Husanov bugün sağ kanadı mı devralacak? Maresca'nın AEK karşısındaki sürpriz taktiğiHusanov bugün sağ kanadı mı devralacak? Maresca'nın AEK karşısındaki sürpriz taktiğiDün 07:04Enzo Maresca, PSG mağlubiyeti ve Luis Enrique'nin itirafı hakkında konuştuEnzo Maresca, PSG mağlubiyeti ve Luis Enrique'nin itirafı hakkında konuştu16 Ekim 10:20Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı en yüksek olan kim? 2. hafta öncesi tahminlerŞampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı en yüksek olan kim? 2. hafta öncesi tahminler13 Ekim 19:35Etihad'da sürpriz konuk: Guardiola Manchester City - PSG maçına gelecek mi?Etihad'da sürpriz konuk: Guardiola Manchester City - PSG maçına gelecek mi?13 Ekim 19:03Abdukodir Husanov'un Ipswich karşısındaki performansı nasıl değerlendirildi?Abdukodir Husanov'un Ipswich karşısındaki performansı nasıl değerlendirildi?17 Ekim 21:50Manchester City oyuncularının performansı uzmanlar tarafından nasıl değerlendirildiManchester City oyuncularının performansı uzmanlar tarafından nasıl değerlendirildi17 Ekim 21:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi