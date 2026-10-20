Manchester City — AEK: Maresca savunmanın merkezini Husanov ve Dias'a emanet etti (Kadrolar)

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında İngiliz devi Manchester City kendi sahasında Yunanistan temsilcisi AEK takımını konuk ediyor.

Bu karşılaşma öncesinde her iki takımın ilk 11'leri resmen açıklandı. Özbek futbolseverler için en sevindirici gelişme ise milli oyuncumuz Abdukodir Husanov 'un Manchester ekibinin ilk 11'inde yer alması ve maça ilk dakikadan itibaren başlayacak olması.

Takımların ilk 11'leri

Her iki kulübün teknik heyeti sahaya şu oyuncuları sürmeye karar verdi:

Maç ne zaman ve nerede?

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması, 3. hafta;

Maç saati: TSİ 00:00 'da;

Stadyum: Etihad Stadyumu, Manchester.

Savunmanın merkezinde Ruben Dias ile partner olacak Abdukodir Husanov için bu maç, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer önemli sınav ve sorumluluk dolu bir imtihan olacak.