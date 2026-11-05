Atina'da süper drama: Real 92. dakikada galibiyeti kaptı ve 2. sıraya yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atina'da oynanan AEK ile Real Madrid arasındaki karşılaşma gerçek bir gerilim filmine dönüştü. Yunan kulübünün sahasında iki kez geriye düşen Madrid ekibi, karakterini ve gücünü göstererek hakem tarafından eklenen dakikalarda bulduğu golle 2-3'lük skorla geri dönüş galibiyetini resmileştirdi.

Bu önemli galibiyet, "Kraliyet Kulübü"nün turnuva tablosundaki liderlik konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.

Goller ve keskin dönüşler: 90+2. dakikadaki belirleyici vuruş

Karşılaşma ev sahibinin aktif oyunu ve beklenmedik ataklarıyla başladı:

Koita'dan hızlı gol ve Bellingham'ın cevabı: Maçın henüz 12. dakikasında Aboubakary Koita skoru açarak ev sahibini öne geçirdi. Ancak 32. dakikada Jude Bellingham dengeyi sağlamayı başardı — 1:1;

75. dakika: Pierrot'nun beklenmedik vuruşu: İkinci yarının zirve noktasında Frantzdy Pierrot, Yunan ekibinin ikinci golünü atarak Madrid devini tekrar zor durumda bıraktı (2:1);

Mbappe'nin önemli golü ve Valverde'nin geri dönüşü: Madrid ekibi buna hemen tepki verdi — 78. dakikada Kylian Mbappe skoru tekrar eşitledi (2:2). Maçın berabere bitmesi beklenirken, 90+2. dakikada yedekten giren Federico Valverde, isabetli vuruşuyla Real'e değerli üç puanı kazandırdı — 2:3.

Maç özeti ve kadrolar:

Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi, 4. hafta;

Skor: AEK (Yunanistan) — Real Madrid (İspanya) — 2:3;

Goller: Koita (12), Pierrot (75) — Bellingham (32), Mbappe (78), Valverde (90+2);

Real Madrid kadrosu: Courtois, Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella (Diaz, 82), Bernardo Silva (Endrick, 67), Camavinga, Vinicius (Carreras, 82), Diomande (Valverde, 67), Bellingham (Espi, 86), Mbappe.

Puan durumundaki vaziyet

Atina'daki zorlu ve gergin maçtan alınan galibiyetin ardından Real Madrid puanını 12'ye çıkararak genel tabloda 2. sıraya yükseldi ve play-off'ların üst sıraları için mücadelede büyük bir avantaj elde etti.

Layıklı bir direnç gösteren AEK takımı ise 3 puanla 30. sırada kaldı.