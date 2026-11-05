Atina'da süper drama: Real 92. dakikada galibiyeti kaptı ve 2. sıraya yükseldi

·69·Spor
Atina'da süper drama: Real 92. dakikada galibiyeti kaptı ve 2. sıraya yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atina'da oynanan AEK ile Real Madrid arasındaki karşılaşma gerçek bir gerilim filmine dönüştü. Yunan kulübünün sahasında iki kez geriye düşen Madrid ekibi, karakterini ve gücünü göstererek hakem tarafından eklenen dakikalarda bulduğu golle 2-3'lük skorla geri dönüş galibiyetini resmileştirdi.

Bu önemli galibiyet, "Kraliyet Kulübü"nün turnuva tablosundaki liderlik konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.

Goller ve keskin dönüşler: 90+2. dakikadaki belirleyici vuruş

Karşılaşma ev sahibinin aktif oyunu ve beklenmedik ataklarıyla başladı:

  • Koita'dan hızlı gol ve Bellingham'ın cevabı: Maçın henüz 12. dakikasında Aboubakary Koita skoru açarak ev sahibini öne geçirdi. Ancak 32. dakikada Jude Bellingham dengeyi sağlamayı başardı — 1:1;

  • 75. dakika: Pierrot'nun beklenmedik vuruşu: İkinci yarının zirve noktasında Frantzdy Pierrot, Yunan ekibinin ikinci golünü atarak Madrid devini tekrar zor durumda bıraktı (2:1);

  • Mbappe'nin önemli golü ve Valverde'nin geri dönüşü: Madrid ekibi buna hemen tepki verdi — 78. dakikada Kylian Mbappe skoru tekrar eşitledi (2:2). Maçın berabere bitmesi beklenirken, 90+2. dakikada yedekten giren Federico Valverde, isabetli vuruşuyla Real'e değerli üç puanı kazandırdı — 2:3.

Maç özeti ve kadrolar:

  • Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi, 4. hafta;

  • Skor: AEK (Yunanistan) — Real Madrid (İspanya) — 2:3;

  • Goller: Koita (12), Pierrot (75) — Bellingham (32), Mbappe (78), Valverde (90+2);

  • Real Madrid kadrosu: Courtois, Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella (Diaz, 82), Bernardo Silva (Endrick, 67), Camavinga, Vinicius (Carreras, 82), Diomande (Valverde, 67), Bellingham (Espi, 86), Mbappe.

Puan durumundaki vaziyet

Atina'daki zorlu ve gergin maçtan alınan galibiyetin ardından Real Madrid puanını 12'ye çıkararak genel tabloda 2. sıraya yükseldi ve play-off'ların üst sıraları için mücadelede büyük bir avantaj elde etti.

Layıklı bir direnç gösteren AEK takımı ise 3 puanla 30. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar LigiReal MadridAEK AtinaJude BellinghamFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

AEK ve Real Madrid karşılaşması nerede ve saat kaçta izlenebilir?AEK ve Real Madrid karşılaşması nerede ve saat kaçta izlenebilir?Dün 16:06Real deplasmanda farklı kazandı ve Barcelona'yı takibini sürdürdüReal deplasmanda farklı kazandı ve Barcelona'yı takibini sürdürdü1 Kasım 22:27Manchester City — AEK Atina: kadrolar ve canlı anlatımManchester City — AEK Atina: kadrolar ve canlı anlatım20 Ekim 22:55Jude Bellingham İngiltere'de Yılın Futbolcusu seçildiJude Bellingham İngiltere'de Yılın Futbolcusu seçildi25 Eylül 20:15Shakhtar Donetsk — AEK Atina: kadrolar ve canlı anlatımShakhtar Donetsk — AEK Atina: kadrolar ve canlı anlatım14 Ekim 23:41«Demir disiplin!»: Real Madrid içinden Jude Bellingham'ın gerçek sırrı açığa çıktı«Demir disiplin!»: Real Madrid içinden Jude Bellingham'ın gerçek sırrı açığa çıktı17 Eylül 20:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü