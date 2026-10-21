Como — Manchester United: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Como — Manchester United karşılaşması 21 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.
Como ilk 11: 1. Audero E., 20. Sergi Roberto, 27. Kempf M. O., 7. Strefezza G., 9. Belotti A., 2. Iovine A., 6. Braunöder M., 10. Cutrone P. (kaptan), 5. Goldaniga E., 4. Dossena A., 3. Moreno A.
Como yedekleri: 8. Baselli D., 13. Barba F., 12. Reina P., 16. Fadera A., 30. Mazzitelli L., 21. Engelhardt Y., 97. Verdi S., 28. Paz N.
Como teknik direktörü: Fabregas C.
Manchester United ilk 11: 1. Onana A., 17. Garnacho A., 10. Rashford M., 2. Dalot D., 4. de Ligt M., 8. Fernandes B. (kaptan), 5. Maguire H., 3. Mazraoui N., 19. Diallo A., 7. Mount M., 18. Casemiro
Manchester United yedekleri: 41. Amass H., 57. Armer D., 20. Bayindir A., 12. Evans J., 16. Mainoo K., 38. Fletcher J., 39. Fletcher T., 22. Heaton T., 56. Kamason J., 31. Lacey S., 27. Thompson T., 11. Zirkzee J.
Manchester United teknik direktörü: Ten Hag E.
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