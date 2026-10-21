Como — Manchester United: kadrolar ve canlı anlatım

·67·Spor
Como — Manchester United: kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki ComoManchester United karşılaşması 21 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.

Como ilk 11: 1. Audero E., 20. Sergi Roberto, 27. Kempf M. O., 7. Strefezza G., 9. Belotti A., 2. Iovine A., 6. Braunöder M., 10. Cutrone P. (kaptan), 5. Goldaniga E., 4. Dossena A., 3. Moreno A.

Como yedekleri: 8. Baselli D., 13. Barba F., 12. Reina P., 16. Fadera A., 30. Mazzitelli L., 21. Engelhardt Y., 97. Verdi S., 28. Paz N.

Como teknik direktörü: Fabregas C.

Manchester United ilk 11: 1. Onana A., 17. Garnacho A., 10. Rashford M., 2. Dalot D., 4. de Ligt M., 8. Fernandes B. (kaptan), 5. Maguire H., 3. Mazraoui N., 19. Diallo A., 7. Mount M., 18. Casemiro

Manchester United yedekleri: 41. Amass H., 57. Armer D., 20. Bayindir A., 12. Evans J., 16. Mainoo K., 38. Fletcher J., 39. Fletcher T., 22. Heaton T., 56. Kamason J., 31. Lacey S., 27. Thompson T., 11. Zirkzee J.

Manchester United teknik direktörü: Ten Hag E.

Canlı anlatım1-0 CANLI
31-0
Gol! Nico Paz (Como) kalecinin yanından topu ağlara gönderdi!
2
Diogo Dalot (Manchester United) için ne büyük fırsat! Ceza sahası içinde pası alıp vurdu ama top direğin hemen dibinden dışarı gitti.
1
İlk yarı henüz başladı.
21:47
Maça Manchester United başlıyor.
21:45
Bugünün maçını baş hakem Sven Jablonski yönetecek.
21:45
İlk 11'ler açıklandı ve kadrolar bölümünden bunlara göz atabilirsiniz.
21:45
İyi günler hanımlar ve beyler! Maçtaki tüm olayları anlık olarak sizlere aktaracağımız canlı metin anlatımımıza hoş geldiniz.
ComoManchester UnitedŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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