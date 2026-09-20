«Sorun Salah değildi!»: Thierry Henry, Liverpool yönetimini sert bir dille eleştirdi

Dünya futbolunun efsanevi ismi, Fransız eski golcü Thierry Henry, Mohamed Salah'ın Türkiye ligindeki sansasyonel performansı hakkında sert ve açık bir yorumda bulundu. Geçen sezon sonunda Liverpool'dan serbest oyuncu statüsünde ayrılarak taraftarları şaşkına çeviren 'Mısır Kralı', Cumartesi akşamı Türkiye Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray'a karşı oynanan maçta Trabzonspor formasıyla hat-trick yaparak 4-0'lık tarihi zaferin mimarı oldu.

Topskills Sports UK yayınına verdiği röportajda Thierry Henry, Merseyside kulübünün eski liderine yapılan haksızlığa değinerek şunları söyledi: «Artık herkes Salah'ın hiçbir zaman Liverpool için bir sorun olmadığını görüyor. Belki sorun kulüp yönetimindeydi, ama 'Mısır Kralı'nda değil. Türkiye'nin en güçlü takımına karşı hat-trick yaptı, böyle bir futbolcuya saygı duyulmalı»ifadelerini kullandı.

Peki, Liverpool kendi efsanesini elinden kaçırarak tarihi bir hata mı yaptı? Mohamed Salah'ın bu muhteşem dönüşü Avrupa futbolunun devlerine nasıl bir ders olacak ve Mısırlı golcü Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyabilecek mi?

Galatasaray hezimeti ve Henry'nin savunması: Önemli gelişmeler

Türkiye Süper Ligi'ndeki sansasyonel derbi ve sonrasındaki tepkilerin kronolojisi:

Galatasaray karşısında 4-0'lık zafer: Son şampiyona karşı oynanan kritik karşılaşmada Trabzonspor, kendi evinde mutlak bir üstünlük sergiledi;

Salah'tan Türkiye'deki ilk hat-trick: Mısırlı yıldız maçta üç gol atarak takımına kritik üç puanı kazandırdı ve Türk taraftarları büyüledi;

Serbest oyuncu statüsünde ayrılış: Futbolcu, geçen sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesini yenilemeyerek serbest oyuncu olarak bedelsiz ayrılmıştı;

Thierry Henry'nin açık eleştirisi: Fransız efsane, Liverpool yetkililerini profesyonellikten uzak olmakla ve yıldızlarının değerini bilmemekle suçladı;

Kulüp yönetimine ağır darbe: Henry, takımdaki krizlerin asıl sebebinin futbolcuda değil, kulübü yöneten idarecilerde olduğunu açıkladı.

Mohamed Salah fenomeni: Liverpool ve Trabzonspor istatistiklerinin karşılaştırması

Mısırlı golcünün kariyerindeki dönüm noktaları:

Parametreler ve yönelimler Liverpool'daki son dönemi Trabzonspor'daki yeni aşaması Kulüpten ayrılış şekli Sözleşme bitimi (serbest oyuncu olarak) Ana lider ve yıldız transfer Son sansasyonel sonuç Kulüp yönetimiyle tartışmalı ilişkiler Galatasaray maçında hat-trick Maç sonucu Oyun pratiği ve baskı altındaki durum Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyeti Uzman görüşleri Sorun olarak gösterme çabaları Henry: «Böyle bir oyuncuya saygı duyulmalı» Güncel seviyesi Üst sınıf korunmuştu Türkiye liginin ana yıldızı oldu

Futbol uzmanlarının analizi: Thierry Henry'nin açıklaması ne anlama geliyor?

Avrupa futbolunun önde gelen yorumcuları ve spor analistlerinin temel sonuçları:

Liverpool'un stratejik hatası: Dünya çapındaki bir yıldızı bedavaya elden kaçırmak ve ayrıldıktan sonra tekrar yüksek forma girmesi, Merseyside kulübü yönetiminin büyük bir başarısızlığıdır;

Salah'ın sarsılmaz karakteri: 30 yaşını geçmiş olmasına rağmen, Mısırlı golcü hala Avrupa'nın herhangi bir yerinde belirleyici bir figür olabileceğini pratikte kanıtladı;

Trabzonspor'un başarısı: Türk kulübü, Salah'ı transfer ederek sadece şampiyonluğun en büyük adayı olmakla kalmadı, aynı zamanda dünya futbolunun dikkatini ligine çekti;

Saygı ve takdir faktörü: Thierry Henry gibi nüfuzlu bir ismin bu takdiri, Salah'ın futbol tarihindeki mirasını korumada büyük rol oynuyor.

Mohamed Salah'ın Galatasaray kalesine gönderdiği üç gol, Liverpool yetkililerine verilen en güçlü cevap ve yeni bir tarihin başlangıcı oldu.

Sizce Liverpool yönetimi Salah'ı tutmayarak büyük bir hata mı yaptı, yoksa kararları doğru muydu? Mohamed Salah, Trabzonspor ile Türkiye şampiyonu olabilir mi? Görüş ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu ilginç futbol analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!