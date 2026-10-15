Hearts — Nordsjælland: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Hearts — Nordsjælland karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Hearts ilk 11'i: 1. Roys B., 2. Borxgrevink K., 10. Braga K., 64. Fegan-Uolkott M., 5. Makkart Dj., 6. Makinti O., 15. Makpeyk Dj., 78. Mendi L., 7. Miller K., 18. Miln X. (kaptan), 21. Uilson Dj.
Hearts yedekleri: 23. Altena Dj., 28. Klark Z., 17. Findley S., 30. Fulton R., 39. Gillis M., 19. Genduz S., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsli S., 74. Mato R., 33. Pollok F., 9. Uilyams Dj.
Hearts teknik direktörü: Vranken V.
Nordsjælland ilk 11'i: 13. Xansen A., 14. Adel I., 10. Amoako P., 6. Brink M., 18. Yanssen Dj., 5. Laxteyenmyaki Dj., 11. Lind A., 4. Markmann N., 25. Nelsson V., 23. Norxeym R., 3. Salkvist T. (kaptan).
Nordsjælland yedekleri: 15. Akua S., 2. Ankersen P., 29. Bertelsen V., 16. Busk Dj., 22. Eriksson K., 49. Faber V., 21. Xeyde M., 8. Roykyayer N., 37. Sadio L., 9. Solbakken O., 28. Uoker M.
Nordsjælland teknik direktörü: Olsen Y.
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