Celtic - Celta Vigo: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Celtic - Celta Vigo karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı metin olarak güncellenecektir.
Celtic ilk 11'i: 26. Johnston A., 22. Baur M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 23. Hassan H., 42. McGregor C. (kaptan), 47. Murray D., 8. Nygren B., 19. Osmand S., 5. Scales L., 63. Tierney K.
Celtic yedekleri: 49. Forrest J., 61. Hany J., 9. Hoge K., 62. Kennedy L., 3. Lotomba J., 33. McArdle S., 14. McCowan L., 21. Oxlade-Chamberlain A., 56. Ralston A., 1. Sinisalo V., 18. Sorensen O., 17. Tunekti S.
Celtic teknik direktörü: O'Neill M.
Celta Vigo ilk 11'i: 13. Radu I., 3. Alonso M., 23. Alvarez H., 10. Aspas I. (kaptan), 30. Burcio H., 21. Caceres S., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutgla F., 20. Rodriguez H., 17. Rueda H.
Celta Vigo yedekleri: 28. Antanon A., 31. Arcos A., 1. Bayindir A., 24. Drieuish K., 11. Duran P., 4. Faye A., 22. Galan H., 16. Gonzalez H., 18. Lago Y., 35. Milla G., 6. Moriba I., 19. Swedberg W.
Celta Vigo teknik direktörü: Giraldez C.
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