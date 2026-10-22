Celtic - Celta Vigo: kadrolar ve canlı anlatım

·34·Spor
Celtic - Celta Vigo: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki Celtic - Celta Vigo karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı metin olarak güncellenecektir.

Celtic ilk 11'i: 26. Johnston A., 22. Baur M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 23. Hassan H., 42. McGregor C. (kaptan), 47. Murray D., 8. Nygren B., 19. Osmand S., 5. Scales L., 63. Tierney K.

Celtic yedekleri: 49. Forrest J., 61. Hany J., 9. Hoge K., 62. Kennedy L., 3. Lotomba J., 33. McArdle S., 14. McCowan L., 21. Oxlade-Chamberlain A., 56. Ralston A., 1. Sinisalo V., 18. Sorensen O., 17. Tunekti S.

Celtic teknik direktörü: O'Neill M.

Celta Vigo ilk 11'i: 13. Radu I., 3. Alonso M., 23. Alvarez H., 10. Aspas I. (kaptan), 30. Burcio H., 21. Caceres S., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutgla F., 20. Rodriguez H., 17. Rueda H.

Celta Vigo yedekleri: 28. Antanon A., 31. Arcos A., 1. Bayindir A., 24. Drieuish K., 11. Duran P., 4. Faye A., 22. Galan H., 16. Gonzalez H., 18. Lago Y., 35. Milla G., 6. Moriba I., 19. Swedberg W.

Celta Vigo teknik direktörü: Giraldez C.

Canlı anlatım CANLI
27
Sergio Carreira (Celta Vigo) ceza sahası köşesinden takım arkadaşını gol pozisyonunda buluşturmak için ortaladı, ancak savunma araya girerek topu taca gönderdi. Celta Vigo lehine taç atışı kararı verildi.
25
Hugo Burcio (Celta Vigo) ileri gitmeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu topu uzaklaştırıyor.
23🟨
Başhakem Georgi Kabakov itirazlara kesinlikle tolerans göstermeyecek gibi görünüyor. Camilo Duran (Celtic) itirazdan sarı kart gördü.
22
Marcos Alonso (Celta Vigo) harika bir pasla Sebastian Caceres'i buldu ve o, kaleye doğru ilerliyor.
21
Ionuț Radu'dan harika kurtarış! Camilo Durán (Celtic) ortanın ardından iyi yükseldi ve yakın mesafeden tehlikeli bir kafa vuruşu yaptı ancak kaleci topu çelerek takımını golden kurtardı.
20
Celtic şu anda oyuncular arasındaki isabetli paslarla topa sahip oluyor.
19
Maç: Celtic - Celta Vigo. Skor: 0-0. Yorum: İşte her iki takımın güncel topa sahip olma istatistikleri — 40:60.
19
Celta Vigo, isabetli kısa paslarla oyunun temposunu kontrol altında tutuyor.
18
Maçın hakemi ve yardımcılarından biri Celta Vigo lehine köşe vuruşu işaret etti.
16
Celta Vigo şu anda baskıyı artırıyor, ancak savunmacılardan biri topu uzaklaştırdı.
16
Celta Vigo oyuncuları rakip savunmayı delmek ve hızlı bir kontra atak başlatmak için kısa paslarla topu dolaştırıyor.
10
Sergio Carreira (Celta Vigo) ve Marcos Alonso, iki rakibi geçmek için hızlı bir tiki-taka yaptı ve atağı taç çizgisi boyunca sürdürdü.
9
Celticli oyuncular kısa paslarla top çeviriyor.
5
Celtic topu kontrol ediyor, birkaç pas yaparak şut atmak için uygun bir fırsat bekliyor.
2
Celta Vigo harika bir takım oyunu sergiliyor, kısa paslarla topu kontrol ediyorlar. Savunmada boşluk bulup gol atmak istiyorlarsa sabır en önemli faktör.
1
Maç henüz başladı, ilk yarı devam ediyor.
00:01
Sonunda oyuncular sahaya çıktı! Maça Celta Vigo başlayacak.
00:00
Bugünkü maçın hakemi Georgi Kabakov.
00:00
Bu maçın ilk 11'leri açıklandı.
00:00
İyi günler hanımlar ve beyler! Maçta yaşanan tüm olaylardan anında haberdar olacağınız canlı anlatımımıza hoş geldiniz.
CelticCelta VigoAvrupa LigiFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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