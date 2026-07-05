Alex Oxlade-Chamberlain, Celtic ile sözleşmesini uzattı

İskoçya'nın Celtic kulübü, eski Liverpool ve Arsenal orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile işbirliğini resmi olarak sürdüreceğini açıkladı. Tecrübeli İngiliz futbolcu, kulüple yeni bir sözleşme imzaladı ve en az bir sezon daha Glasgow ekibinin formasını terletmeye devam edecek. Bu karar, kulüp yönetimi ve teknik ekibin futbolcunun tecrübesine duyduğu yüksek güveni ifade ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com yayınının haberine göre, İngiltere milli takımı formasını 35 maçta giyen 30 yaşındaki futbolcu, İskoçya şampiyonasına gelmeden önce Türkiye'de zor bir dönem geçirmişti. Beşiktaş ile sözleşmesi feshedildikten sonra altı ay boyunca kulüpsüz kalan orta saha oyuncusu, bu yılın başında Celtic kadrosuna katılmış ve kısa sürede takımın önemli bir parçası olmayı başarmıştı.

Kısa süreli yüksek performans

Oxlade-Chamberlain'in Parkhead'deki ilk maçı unutulmaz geçti. Livingston karşısında maçın son dakikalarında galibiyet golünü atarak taraftarların gönlünü kazandı. Geçtiğimiz sezonda 12 maçta sahaya çıktıysa da, bunların yedisinde sonradan oyuna dahil oldu. Buna rağmen, sahada ve soyunma odasındaki etkisi takımın altın duble yapmasında büyük rol oynadı.

Celtic, geçen sezonun son haftasında Hearts takımını geride bırakarak şampiyonluk unvanını korudu ve İskoçya Kupası'nı kazandı. Orta saha oyuncusu bu başarılar hakkında konuşurken, Glasgow'da kalmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti: "Celtic'te bir yıl daha kalmaktan çok mutluyum. Geçen sezon harika geçti ve şampiyonluk ile kupayı kazanan takımın bir parçası olmak benim için gurur verici."

Teknik direktör güveni ve gelecek planları

Kulübün baş antrenörü Martin O'Neill, bu anlaşmanın başlıca girişimcilerinden biri oldu. Başlangıçta geçici antrenör olarak gelen ve takımı şampiyonluğa taşıyan Kuzey İrlandalı uzman, kısa süre önce kalıcı olarak göreve başladı. Oxlade-Chamberlain gibi Premier Lig şampiyonluğu tecrübesine sahip bir futbolcunun kadroda bulunmasının yeni sezondaki hedefler için son derece önemli olduğunu düşünüyor.

İlginç olanı, futbolcunun özel hayatıyla ilgili dedikoduların da sona ermiş olması. Eşi olan ünlü şarkıcı Perrie Edwards, daha önce Glasgow'da daha uzun süre kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı. Celtic'in şu ana kadar transfer piyasasında yeni bir alışveriş yapmadığı göz önüne alındığında, Alex ile sözleşmenin uzatılması kulübün yaz transfer kampanyasındaki ilk önemli adımı oldu.

Takım şu sıralar yeni sezona hazırlıklarına başlıyor. Plana göre, İskoçya devi hafta sonu İrlanda'ya gidecek ve Salı günü Shelbourne takımına karşı ilk hazırlık maçını oynayacak. Bunun ardından kulüp Portekiz'deki kampına gidecek ve tam olarak orada Oxlade-Chamberlain, ilk on bir antrenmanlarına tam anlamıyla katılacak.