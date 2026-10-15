Celta Vigo - Juventus: Kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Celta Vigo - Juventus karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımda güncellenecektir.
Celta Vigo ilk 11: 13. Radu I., 3. Alonso M. (kaptan), 23. Alvarez H., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutgla F., 18. Lago Y., 6. Moriba I., 20. Rodriguez H., 17. Rueda H., 19. Swedberg W.
Celta Vigo yedekleri: 28. Antanon A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 30. Burcio H., 21. Caceres S., 24. Dries K., 4. Faye A., 22. Galan H., 16. Gonzalez H., 35. Milla G., 15. Nunez A.
Celta Vigo teknik direktörü: Giraldez C.
Juventus ilk 11: 25. Vicario G., 17. Alaybegovic K., 20. Cambiaso A., 7. Conceicao F., 4. Gatti F., 15. Kalulu P., 6. Kelly L., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W. (kaptan), 29. Sarr P. M., 27. Woltemade N.
Juventus yedekleri: 3. Bremer, 32. Cabal J., 2. Celik Z., 12. Douglas Luiz, 31. Gonzalez N., 9. Kolo Muani R., 26. Lucumi J., 33. Neto, 23. Pinsoglio C.
Juventus teknik direktörü: Spalletti L.
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