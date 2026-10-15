Benfica - Celtic: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Benfica - Celtic karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Benfica ilk 11: 1. Trubin A., 44. Araujo T., 8. Aursnes F. (kaptan), 6. Ba A., 26. Dal S., 22. Duran J., 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 10. Sudakov G.
Benfica yedekleri: 72. Anisio, 18. Barreiro L., 3. Chirkati A., 30. Echeverri C., 34. El-Karouani S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 16. Manu Silva, 14. Pavlidis V., 27. Rafa Silva, 21. Schjelderup A., 24. Soares S.
Benfica teknik direktörü: Silva M.
Celtic ilk 11: 1. Sinisalo V., 22. Baur M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 9. Hoge K., 42. McGregor C. (kaptan), 47. Murray D., 18. Sorensen O., 63. Tierney K., 17. Tunekti S., 6. Trusty A.
Celtic yedekleri: 65. Cleary L., 49. Forrest J., 23. Hassan H., 26. Johnston A., 62. Kennedy L., 3. Lotomba J., 14. McCowan L., 8. Nygren B., 19. Osmand S., 21. Oxlade-Chamberlain A., 56. Ralston A., 5. Scales L.
Celtic teknik direktörü: O'Neill M.
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